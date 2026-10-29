Auge de plataformas asiáticas causa opiniones divididas y alerta al sector textil en Antioquia

La industria textil y de confecciones en Antioquia atraviesa por una de sus etapas más críticas, marcada por una caída del 17,9 % en la producción de textiles y del 14,1 % en el sector confecciones. El problema radica en que el departamento concentra cerca del 40 % de las empresas del sector en el país, las cuales enfrentan una fuerte presión por la masiva llegada de ropa a bajo costo a través de plataformas asiáticas internacionales.

Según estimaciones de la Cámara Colombiana de la Confección, esta crisis ha provocado la pérdida de unos 60.000 empleos en el sistema moda nacional, de los cuales más de 30.000 se han perdido en territorio antioqueño.

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Empresarios locales, como Jorge Duque, reportan el freno total de maquinaria y la liquidación de plazas de trabajo, señalando que los talleres que antes operaban a alta capacidad hoy se ven obligados a ceder equipos y reducir drásticamente sus operaciones ante la imposibilidad de competir con los precios del mercado extranjero.

"Yo lo llamo lavado de origen. Es que nos meten de todas partes del mundo y no los meten como si viniera el producto de Estados Unidos. No, ni siquiera llega el paquete, llega la ficha y el paquete llega de China o de Bangladesh o de cualquier parte. Ese problema es de la DIAN", narró Duque.



Por su parte, voceros del empresariado nacional como Arturo Calle han denunciado públicamente una presunta competencia desleal por vacíos normativos y beneficios tributarios en envíos urgentes, asegurando que su compañía ha perdido 2.000 empleos directos e indirectos. Argumentan que mientras la industria local carga con IVA, renta y parafiscales, la mercancía del mercado asiático ingresa al país sin estos costos aduaneros.

Sin embargo, el contraste se vive en las calles, donde las opiniones están divididas. Mientras los gremios exigen una intervención urgente del Gobierno Nacional, miles de compradores defienden el comercio electrónico para cuidar la economía del hogar. Blu Radio salió a las calles a consultar a los ciudadanos sobre este dilema.

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"Nunca he utilizaba las plataformas de Shein y Temu porque siento que no estamos apoyando la economía local. Esas plataformas utilizan costos operativos demasiado bajos que ninguna empresa colombiana puede competir. Sí, sí, compro mucho en Temu. La verdad he comprado varios accesorios de la moto, el intercomunicador, los guantes y la verdad me han salido muy buenos hasta ahora", manifestaron los ciudadanos de Medellín.

Mientras los gremios exigen una intervención urgente del Ministerio de Hacienda y de la DIAN para nivelar las cargas fiscales, miles de compradores defienden las plataformas digitales debido a la variedad de productos y a los precios reducidos que se ajustan al bolsillo de los hogares.