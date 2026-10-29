Universidad de Antioquia pone 16 de sus científicos entre los más influyente del mundo

Estudios sobre el alzhaimer, la leishmaniasis, el dengue, química, matemática e ingeniería, hicieron que 16 profesores de la Universidad de Antioquia estén entre los científicos más importantes del mundo. Solamente de la Facultad de Medicina son cinco maestros que son citados por expertos en todo el planeta.

La Universidad de Antioquia nuevamente está en el ojo de todos por su excelencia académica que le permitió posicionar a 16 de sus profesores en una prestigiosa lista a nivel internacional: están entre el 2 % de los científicos más influyentes del mundo por el impacto de sus investigaciones y publicaciones académicas.

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El reconocimiento fue elaborado por la Universidad de Stanford en Estados Unidos y no solo puso al Alma Máter en lo más alto de Antioquia sino también de Colombia al ser la institución educativa que más nombres aporta al listado, incluso, por encima la Universidad de los Andes.

Pero, ¿quiénes son los profesores laureados? Hay que empezar por reconocer que son distintas aéreas en las que se alcanzó un desempeño más que sobresaliente y por ello se destacan, entre otros, el químico José Hernández, quien fue galardonado hace unos años con un premio a las carreras más prometedoras en este campo de la ciencia.



Además, hay que mencionar que entre esos 16 profesores está el matemático Juan Rada o el químico Ricardo Torres, quienes con sus investigaciones han logrado poner el nombre de la Universidad de Antioquia en el mundo académico.

Sin embargo, hay una especialidad que siempre se ha destacado en la institución paisa y que esta vez no fue la excepción, ya que la Facultad de Medicina logró poner a cinco profesores entre los más leídos y citados por profesionales no solo por su brillante carrera, sino por su aporte a la humanidad.

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Entre estos cinco nombres hay que empezar por el fallecido neurólogo Francisco Javier Lopera, fundador y exdirector del Grupo de Neurociencias de Antioquia, cuyo trabajo fue fundamental para comprender la enfermedad de Alzheimer, especialmente la forma hereditaria de aparición temprana conocida por la mutación paisa.

También figura Iván Darío Vélez, fundador del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, que ha desarrollado investigaciones sobre enfermedades como la leishmaniasis, el dengue y la malaria; o Iván Darío Flórez, pediatra reconocido por sus aportes a la investigación en salud infantil.

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La lista la complementan Jefferson Buendía Rodríguez, quien estudia enfermedades respiratorias, farmacología y seguridad de los medicamentos; y Silvio Urcuqui Inchima, investigador especializado en inmunovirología, con publicaciones relacionadas con virus como el dengue, el zika, el chikungunya y el VIH.

La Universidad de Antioquia destacó a través de sus canales institucionales que este reconocimiento: “Nos ayuda a reafirmar el compromiso que desde la Facultad de Medicina tenemos con la calidad, la excelencia académica y el liderazgo científico en el área de la salud”, resaltaron.