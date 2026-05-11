Lluvias en Urabá ya dejan más de 1.600 familias damnificadas: Apartadó y Carepa, los más afectados

Asciende a más de 1.600 el registro de familias damnificadas por las fuertes lluvias de las últimas horas en los municipios de Apartadó y Carepa. En las próximas horas se espera la llegada de ayudas humanitarias por parte de la Gobernación a esa zona de Urabá.

Pese al intenso calor que por estos días se ha sentido en buena parte de Medellín y el Valle de Aburrá, las lluvias han azotado con fuerza el Urabá antioqueño dejando una nueva ola de damnificados.

La situación más compleja se reporta en los municipios de Apartadó y Carepa donde el desbordamiento del río Bijagual ha afectado distintas infraestructuras e inundado viviendas dejando como saldo parcial, según autoridades departamentales, unas 1.500 personas afectadas en la primera localidad y cerca de 150 en la segunda.

Vanessa Paredes, directora del Dagran explicó que avanzan en el monitoreo permanente de la emergencia y en los próximos días lideraran en la zona un consejo regional de gestión del riesgo para articular las gestiones que requieren los municipios afectados: "Afectado conectividad, tanto en vías principales, pero también en vías rurales, algunas afectaciones de puentes, intermitencia en el suministro de agua potable en algunos sectores, y también daños en alcantarillados y en acueductos veredales, principalmente", indicó.



En el caso particular de Apartadó las emergencias se reportan en barrios como El Bosque, El Jazmín, Villa Claudia, Villa Rosita, La Esmeralda y El Guajiro, a donde una vez mejoren las condiciones climáticas empezarán a llegar las ayudas humanitarias que ya tiene preparadas la administración departamental.

Asciende a más de 1.600 el registro de damnificados por las fuertes lluvias de las últimas horas en los municipios de Apartadó y Carepa. En las próximas horas se espera la llegada de ayudas humanitarias por parte de la Gobernación de Antioquia a esa zona de Urabá. #VocesySonidos pic.twitter.com/6l8svEnWke — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 11, 2026

La directora Paredes detalló que es posible que no solo en el Urabá, sino en otras subregiones de Antioquia, sigan ocurriendo fuertes precipitaciones hasta finales de mayo. Por eso, recomendó a los habitantes informar oportunamente cualquier novedad, en especial con el nivel de afluentes, así como a los gobiernos locales tener a punto todo el sistema de gestión de emergencias para responder ante cualquier situación imprevista.