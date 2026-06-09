Autoridades capturaron a hombre que lanzó piedra a cabina e hirió a Juan José Peláez en el Atanasio

Atlético Nacional ganó en casa, pero no le alcanzó para la hazaña y Junior terminó coronándose campeón en el Atanasio Girardot de Medellín. El lunar lo marcó la agresión a una cabina de transmisión de Win Sport en la cual resultó herido el director técnico y comentarista, Juan José Peláez.

Caras largas, caras de tristeza y otras de resignación fueron el común denominador en el estadio Atanasio Girardot tras el final del partido entre Atlético Nacional y Junior en la que se terminó imponiendo el equipo tiburón por un marcador global de 3-1.

Si bien el resultado de ida había sido abultado en contra de Nacional, más de 44 mil hinchas de todas las edades llegaron al coloso de la 74 con la ilusión de ver una nueva hazaña del verdolaga.

Lo negativo del partido en medio del espectáculo fue el hecho violento ocurrido en la tribuna Occidental.



Tras haber sido anulado el gol de Andrés Felipe Román por posición en fuera del lugar al minuto 30, un aficionado arremetió contra la cabina de transmisión del canal Win Sports en la que se encontraba el director técnico y comentarista Juan José Peláez.

Como consecuencia del hecho violento, varias esquirlas dejaron a Peláez herido en su mano derecha por lo que fue atendido en el lugar y debió abandonar la transmisión del encuentro.

Según se informó el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, el señalado agresor fue capturado en el lugar por las mismas autoridades y será judicializado por daño en bien ajeno y lesiones personales. Además rechazó "categóricamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de las personas. Los escenarios deportivos deben ser espacios para la convivencia, el respeto y la sana competencia”.

Frente al incidente ocurrido durante la final Nacional Vs Junior, en el que un supuesto hincha agredió el vidrio de la cabina de transmisión de Win Sports, las autoridades capturaron al presunto responsable y lo dejaron a disposición de la autoridad competente.



Tras estos… https://t.co/GIEld9cHQ2 — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) June 9, 2026

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"Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al mundial. La intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol", señaló, por su parte, Andrea Guerrero, presidenta del canal deportivo

No más desadaptados en los estadios.



En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico.



Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al mundial. La… — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) June 8, 2026

Posteriormente el partido continuo, tras un primer tiempo con varios remates en el palo y sin el ritmo esperado, el único gol del encuentro llegó sobre el minuto 56 por parte de Edwin Cardona.

La gran desilusión para el hincha y que incluso se sintió en el desarrollo del encuentro fue el penalti desperdiciado por Alfredo Morelos al minuto 60 que pudo haber apretado mucho más la serie y empujado a Nacional al empate de la misma.

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Con el pitazo final el tiburón una vez más se impuso en Medellín y logró su estrella 12 y un cupo directo a la Copa Libertadores del próximo año. Nacional no pudo con Millonarios en el paso a Suramericana y ahora, tampoco con Junior lo que generó la reacción de los hinchas.

Aunque se dispuso más de 900 policías hubo algunas peleas en la tribuna occidental y en la carrera 70 que fue controlado por las autoridades.