Autoridades confirman que mujer fue asesinada en supuesta operación estética en Medellín

La muerte de Ada Evelyn Ardila Pérez, de 38 años de edad, se hizo conocida en Medellín por la aberrante manera como fue encontrada por las autoridades. Aunque en un inicio se hablaba de que la mujer falleció en medio de un procedimiento estético , el caso dio un giro contundente, luego de que personas allegadas a la víctima aseguraran que Ardila murió tras ser operada por delincuentes.

La información que se conoció desde un inicio es que la mujer fue intervenida en un lugar clandestino del centro de la capital de Antioquia, lugar en donde Ardila fue abandonada, luego de que la cirugía se complicara. Sin embargo, lo nuevo que se ha sabido es que la víctima, presuntamente, usaba su cuerpo para transportar droga a otros lugares del país.

Según mencionó una persona allegada a Ardila, la mujer consumía empaques de drogas y, posteriormente, los expulsaba para entregarlos a los delincuentes que la contrataban con ese fin. No obstante, en uno de sus viajes, en octubre de 2024, las cosas no salieron como esperaba a pesar de que ya le habían hecho una operación por este mismo motivo.

"Eso no le salía, no le quería salir, la tenían encerrada en una casa en Bello . Le hacían de todo y eso no le salía, nada que le podía, le hacían masajes y de todo", destacó la persona.

Aunque en un principio su familia le pedía a Ardila que fuera a las urgencias de un centro hospitalario, la mujer decía que no quería irse a la cárcel y que, por ello, no iba al médico. Días después de que la droga no saliera del cuerpo de la mujer, los ilegales decidieron que iban a operarla a como diera lugar.

En ese momento fue cuando Ardila fue llevada hasta una vivienda en el centro de Medellín para ser intervenida por tres falsos cirujanos que habrían retirado la droga de la mujer oriunda de Planeta Rica, Córdoba, para después huir.

"La abrieron como una cesárea, todo mal hecho, para sacarle en eso y ella empezó a convulsionar y se fue, toda esa gente se voló y la dejaron ahí morir, ella solo gritaba", narró la persona allegada a Ada.

Tras la escapada de los supuestos cirujanos, las autoridades encontraron a Ardila convulsionando, sin embargo y pese a los intentos, la mujer no sobrevivió y de inmediato comenzaron las investigaciones para determinar qué pasó.

Ahora, y luego de tres meses, la Secretaría de Seguridad de Medellín pudo establecer que la situación fue un homicidio, aunque todavía no se ha podido conocer quiénes serían los supuestos responsables del crimen.