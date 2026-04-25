Autoridades en Antioquia incautaron más de 300.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando

En las últimas horas la Gobernación de Antioquia informó sobre la incautación de más de 330.000 cajetillas de cigarrillo de contrabando, operativo que se convirtió en uno de los golpes más contundentes contra este delito en lo que va de 2026.

Según el reporte que entregaron las autoridades departamentales, se logró la aprehensión de 330.500 cajetillas valoradas en más de 1.700 millones de pesos y que tenían como destino su comercialización ilegal en distintos puntos de la región.

Uno de los procedimientos más relevantes se llevó a cabo en una bodega ubicada en inmediaciones del Parque de Belén de Medellín, donde fueron halladas 133.000 cajetillas, cuyo valor supera los 708 millones de pesos.

La directora de Fiscalización y Control de la Gobernación de Antioquia, María Alejandra Escobar, destacó los operativos que se han hecho en el departamento en lo corrido del año.



"Ha realizado aprehensiones de más de 643.000 cajetillas con valor comercial superior a los 3.500 millones de pesos, lo cual el departamento ha dejado de percibir aproximadamente 3.200 millones por concepto de impuesto al consumo", detalló la funcionaria.

Hay que mencionar que otro de los golpes dados en los últimos días ocurrió en la Avenida Regional, donde fue interceptado un camión que transportaba 197.500 cajetillas de cigarrillos, valoradas en más de 1.052 millones de pesos.

Desde la Gobernación se ha insistido en que este tipo de operativos no solo buscan frenar el comercio ilegal, sino también proteger la salud pública y garantizar recursos para inversión social.

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Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para adquirir productos legales y a los comerciantes para exigir la documentación correspondiente, evitando sanciones y la pérdida de mercancía.