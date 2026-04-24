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Sigue aumentando el número de estadounidenses a los que se les niega el ingreso a Antioquia

Recientemente fueron tres americanos los inadmitidos en el aeropuerto de Rionegro.

AEROPUETO.jpg
Foto: Aeropuerto José María Córdoba
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Sigue aumentando el número de ciudadanos estadounidenses a los que se les niega el ingreso a territorio antioqueño. En las últimas horas fueron tres americanos los inadmitidos en el aeropuerto de Rionegro.

Las autoridades migratorias en el departamento de Antioquia no bajan la guardia en contra del turismo sexual y la explotación sexual de menores de edad. desde el aeropuerto de Rionegro, se sigue negando la entrada a estos sujetos que tiene como objetivo ese tipo de turismo, especialmente en Medellín.

Se trata de tres personas provenientes de Estados Unidos que pretendían ingresar al país a través del aeropuerto Jose Maria Cordoba de Rionegro. Quienes después de pasar por el proceso de control y admisión migratorios con los agentes de Migración Colombia, arrojaron una alerta de inadmisión.

De acuerdo con el reporte entregado por Migración Colombia, se logró detectar que estos sujetos pretendían ingresar a territorio paisa con intenciones de turismo con fines de explotación sexual. Los vuelos en los que llegaron estas personas a Colombia eran provenientes de Miami y Fort Lauderdale.

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De acuerdo con datos otorgados por Migración Colombia, en lo que va corrido de este año, al departamento de Antioquia, se ha impedido el ingreso a 51 ciudadanos extranjeros, y a nivel nacional el número asciende a 70, de los cuales el 80 % corresponde a ciudadanos de Estados Unidos.

Recordemos que Migración Colombia ha registrado trescientos diez casos de deportaciones y expulsiones de ciudadanos extranjeros en el país durante lo corrido de este año. Del total de casos, ciento cincuenta y siete corresponden a deportaciones y ciento cincuenta y tres a expulsiones.

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