Investigan la muerte de un ciudadano estadounidense en Itagüí: estuvo con dos mujeres

En el municipio de Itagüí investigan la muerte de un estadounidense al interior de una habitación de renta corta. El extranjero había estado acompañado por cerca de tres horas por dos mujeres.

Sigue la preocupación por la seguridad de extranjeros en el Valle de Aburrá tras reportarse la muerte de otro ciudadano estadounidense bajo circunstancias que aún están por establecer en el municipio de Itagüí.

Los hechos ocurrieron al interior de una habitación de renta corta alquilada a través de plataformas digitales en el barrio La Esmeralda, hasta donde llegaron unidades policiales y de Fiscalía para inspeccionar el cuerpo sin vida de Engels Stephen Gotleib, de 50 años de edad.

Según reportó a las autoridades la propietaria del inmueble, el hombre residente en Estados Unidos había ingresado allí desde el pasado 18 de abril en compañía de dos mujeres que abandonaron el lugar ese mismo día después de permanecer cerca de tres horas al interior.



Aunque para las investigaciones que ahora inician sobre lo ocurrido dichas mujeres parten como las principales sospechosas, el cuerpo del estadounidense fue encontrado boca abajo, sin camisa, pero tampoco con signos de violencia aparentes, por lo que serán los exámenes de entidades como Medicina Legal los que determinen las causas del decesos de este hombre.