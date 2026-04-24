Desde música hasta medioambiente: los planes para este fin de semana en Antioquia

Con el liderazgo de municipios fuera del Valle de Aburrá, los deportes, la naturaleza y la música hacen parte de la oferta en la agenda cultural para este fin de semana en el departamento.

La programación se abre hoy con oferta musical en Medellín. En el Teatro El Tesoro, los amantes del Jazz podrán vivir una noche dedicada a este género con un ensamble estadounidense, con destacados músicos de universidades de ese país.

Así lo explicó Alejandro Vallejo, director Teatro El Tesoro: "Contará con diferentes composiciones improvisaciones propias, pero también la interpretación de grandes clásicos de este género que deleitarán a todo el público", señaló.



Programación en centros comerciales en Medellín

También en El Tesoro, se realizará la quinta edición de la Feria de Sostenibilidad, un espacio que reunirá a más de 30 marcas, expertos e instituciones alrededor de la ecomovilidad, la economía circular y el consumo responsable. Allí, los visitantes podrán interactuar con vehículos eléctricos e híbridos, medir su huella de carbono y asistir a talleres y actividades educativas sobre consumo consciente y biodiversidad.

Además, el Centro Comercial San Diego, tendrá, en el marco del festejo del mes de la niñez, más de 30 actividades culturales y formativas se desarrollarán entre el 23 y el 26 de abril en Medellín como parte de la agenda, en una programación que apuesta por el acceso de niñas y niños a experiencias creativas en áreas como música, literatura, robótica, teatro y artes plásticas. La iniciativa, construida con participación directa de menores de edad, busca fortalecer la imaginación como una herramienta clave en el desarrollo infantil, en línea con tendencias que la ubican como uno de los valores más promovidos por las familias



Programación cultural fuera del Valle de Aburrá

Fuera del Valle de Aburrá, en el Nordeste, los amantes del deporte tendrán un espacio de running con el Desafío Dorados en Segovia, que, como cuenta Nora Isabel Villa, vinculada a la organización del evento, tendrá tres distancias, pero un solo objetivo.



"Es un evento deportivo pensado para mostrar la mejor cara de Segovia. Para que vengan, disfruten y conozcan en las categorías de 5, 10 y 15 kilómetros", adelantó.

En el Suroeste, finalmente, los amantes de los animales tendrán la primera exhibición equina Alfonso López en el municipio de Ciudad Bolívar este sábado y de hoy al domingo el Primer Festival de Aves en el municipio de Venecia, que alberga más de 260 de estas especies.