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Autoridades envían casi 3.000 ayudas a damnificados por lluvias en el Urabá antioqueño

También se mantienen labores de maquinaria amarilla para habilitar vías y restablecer el acceso a agua potable.

Ayudas enviadas a Urabá.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de may, 2026

En medio de los difíciles días que atraviesan cientos de familias por las intensas lluvias en el Urabá antioqueño, comenzó la entrega de ayudas humanitarias para atender a las comunidades que han resultado afectadas por inundaciones, deslizamientos y daños en vías durante los últimos días.

La Gobernación de Antioquia, a través del Dagran, anunció el envío de 2.961 ayudas destinadas a aliviar la emergencia que golpea a varios municipios de la subregión. Los apoyos incluyen mercados, kits de aseo, cobijas, colchonetas y otros elementos básicos para las familias que hoy enfrentan pérdidas materiales y dificultades por las fuertes precipitaciones.

Los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Turbo están entre los más afectados por la temporada invernal y serán priorizados en la distribución de la asistencia humanitaria. En varias de estas localidades se han reportado viviendas inundadas y afectaciones en carreteras tras movimientos en masa generados por las lluvias constantes.

Además del envío de ayudas, las autoridades departamentales mantienen trabajos con maquinaria amarilla para intervenir puntos críticos y remover material en zonas afectadas, mientras avanzan acciones para garantizar el suministro de agua potable en las comunidades que han tenido dificultades de suministro del líquido.

Las autoridades departamentales destacaron que la llegada de estas ayudas representa un alivio para decenas de familias que han soportado días complejos a propósito de la alerta que sigue en Urabá por la persistencia de estos eventos.

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