Autoridades panameñas capturan 4 colombianos en operativos contra minería ilegal y otros delitos

Cuatro ciudadanos colombianos fueron capturados en Panamá durante diferentes procedimientos adelantados por las autoridades en acciones relacionadas con la lucha contra la minería ilegal y la detección de personas requeridas por la justicia.

El primer operativo se desarrolló en el sector de Cañas Blancas, donde unidades de la Fuerza de Reacción Inmediata para el Control Territorial ubicaron dos campamentos que serían utilizados para actividades de minería ilegal.

La intervención se realizó en el marco del Plan Firmeza y la Operación Escudo de Acero y durante el procedimiento fueron detenidos tres ciudadanos colombianos: una mujer y dos hombres. En el lugar también fueron incautados gramos de presunto oro, además de municiones de diferentes calibres.

A este procedimiento se sumó otro caso registrado en el aeropuerto internacional de Tocumen, en donde durante los controles migratorios de llegada, fue retenida una mujer colombiana de 38 años, luego de que los sistemas de consulta detectaran una orden de aprehensión.



La alerta estaba relacionada con una investigación por delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, en la modalidad de seguridad informática, y contra el orden económico, específicamente por un delito financiero.

Además, las autoridades confirmaron que la mujer tenía una notificación roja de Interpol por delitos relacionados con seguridad informática. Posteriormente fue remitida a Interpol Panamá y quedó a disposición de las autoridades competentes.

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Los operativos hacen parte de los controles que Panamá mantiene en zonas fronterizas y puntos de ingreso al país para combatir actividades ilícitas y detectar personas requeridas judicialmente.