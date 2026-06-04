Avenida torrencial en zona rural de Andes también dejó a habitantes sin agua: llegarán ayudas

Organismos de gestión de riesgo en Antioquia continúan al frente de la atención de la emergencia provocada en las últimas horas tras una fuerte avenida torrencial en el corregimiento Santa Inés del municipio de Andes.

Según el reporte más reciente entregado por el capitán Gonzalo Correa, comandante del Cuerpo de Bomberos de esta localidad del Suroeste de Antioquia, se ha logrado identificar 21 viviendas, el templo y dos establecimientos comerciales inundados y dos viviendas destruidas.

La fuerte corriente súbita de la quebrada Santa Bárbara también generó daños en la zona baja del acueducto rural por lo que tampoco hay suministro de agua para los habitantes que avanzan en las labores de limpieza con remoción de lodo y escombros.

Correa también destacó que es esperada en el territorio una comisión del Dagran para levantar un informe técnico sobre lo ocurrido, las necesidades que requieren ser atendidas y llevar a cabo un sobrevuelo de la zona afectada.



"Viene personal del Dagran, la parte técnica, a apoyar con las labores de inventario y necesidades, y hacerle el informe técnico de qué sucedió. Igualmente, se tiene programado hacer un sobrevuelo con drones en el sector, y, si no es viable, llegar hasta la parte alta donde se nos presentó el evento, con el el Dagran se coordinará un vuelo helicoportado", destacó.

Balances preliminares de las autoridades locales han registrado al menos 200 personas damnificadas, las cuales podrán recibir en las próximas horas ayudas por parte de la Alcaldía de Andes y la Gobernación de Antioquia.

De igual manera, expertos en infraestructura definirán los trabajos que deben ejecutarse para recuperar dos puentes destruidos y otro afectado parcialmente que tienen incomunicadas a 12 veredas.