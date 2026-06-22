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Bananeros en Antioquia se suman al respaldo empresarial a Abelardo De La Espriella tras elección

El gremio bananero pidió a todos los actores políticos, económicos y sociales a respetar los resultados electorales y promover la unidad nacional.

Bananos
Bananos.
Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

El sector bananero del departamento también se sumó a las voces de felicitaciones del empresariado antioqueño a Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia, y le deseo éxitos en la tarea de liderar el país en una etapa que demanda unidad, confianza y fortalecimiento de las instituciones democráticas.

La Asociación de Bananeros de Colombia, además de manifestarle a De La Espriella su respaldo, reiteró su disposición para trabajar de manera constructiva con el nuevo Gobierno nacional en iniciativas que fortalezcan la competitividad, la seguridad, la inversión, la sostenibilidad y el crecimiento del campo colombiano.

Emerson Aguirre, presidente de Augura, respaldó la elección del presidente en las urnas y lo invitó a que reafirmara su compromiso con el desarrollo, el empleo y la institucionalidad: "Nuestra disposición de trabajar de manera constructiva con el nuevo gobierno nacional en iniciativas que fortalezcan la competitividad, la seguridad, la inversión, la sostenibilidad y el crecimiento del campo colombiano", señaló.

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Finalmente el gremio bananero pidió a todos los actores políticos, económicos y sociales a respetar los resultados electorales, promover la unidad nacional y preservar un ambiente de estabilidad, confianza y convivencia que permita seguir generando oportunidades para todos los colombianos.

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