Cae red que robó $1.000 millones de elementos de empresa de Telecomunicaciones en Antioquia

Autoridades capturaron a nueve integrantes de una red que saqueaba infraestructura de telecomunicaciones en Antioquia. Fueron 24 robos de elementos avaluados en 1.000 millones de pesos que salpican a los mismos empleados de la compañía

Tras meses de investigación, en las últimas horas la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía capturaron cuatro empleados de una compañía de telecomunicaciones y cinco particulares, señalados de ser los autores de numerosos robos en la infraestructura de estos servicios en el Valle de Aburrá y varios municipios de Antioquia. Esto, mediante cinco diligencias de registro y allanamiento y dos notificaciones en centro carcelario.

Pero la historia de delincuencia de esta red se remonta al año 2023, cuando las autoridades comenzaron a detectar patrones repetitivos en el hurto de baterías de litio, plantas eléctricas y cableado de cobre en estaciones base de empresas de telecomunicaciones.

A partir de allí, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal hicieron 10 entrevistas, un reconocimiento fotográfico, cuatro análisis de video y más de 25 requerimientos interinstitucionales, que permitieron identificar a los presuntos responsables y su modo de delinquir.



#Video En un megaoperativo la @PoliciaMedellin capturaron a nueve integrantes de una red que saqueaba infraestructura de telecomunicaciones en #Antioquia. Fueron 24 robos de elementos avaluados en $1.000 millones donde habría funcionarios de la empresa implicados. #MañanasBlu pic.twitter.com/ZsKqnMnv9J — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 8, 2026

Un punto clave ocurrió en mayo de 2025, cuando en una diligencia de allanamiento fueron recuperadas 24 baterías de litio valoradas en 150 millones de pesos.

Este hallazgo sirvió como base para que las autoridades detectaran la magnitud del negocio ilegal, que consistía en sustraer estos elementos para luego comercializarlos y destinarlos a usos como paneles solares, vehículos eléctricos y cultivos hidropónicos. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se refirió a las afectaciones económicas que generaron estos robos.

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"Estos delincuentes deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, y por el delito de concierto para delinquir. Nuestros funcionarios de la seccional de investigación criminal pudieron determinar que la estructura ilegal habría causado 22 eventos de hurto, ocasionando pérdidas que superan los mil millones de pesos", dijo el general Bello.

Según indicó la Policía, un elemento crítico en este caso fue que cuatro de los capturados tenían vínculos laborales como contratistas en el sector de telecomunicaciones, lo que les facilitaba alterar los sistemas de seguridad y coordinar la ejecución de los hurtos mediante la subcontratación de terceros.

Incluso, reseñan las autoridades, tras cometer los ilícitos, aseguraban nuevamente los sitios intervenidos para evitar ser detectados, prolongando así su accionar delictivo durante varios meses.