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Cae red que robó $1.000 millones de elementos de empresa de Telecomunicaciones en Antioquia

Según la Policía Metropolitana de Medellín fueron 24 hurtos, donde habría participación de empleados de la compañía.

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