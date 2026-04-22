Capturan a alias ‘Jonás’ y ‘Mentiras’, cabecillas de La Oficina y Los Chatas cercanos a alias 'Tom'

En un operativo de alto impacto desarrollado en el Norte y Oriente cercano de Antioquia, las autoridades lograron la captura de dos señalados cabecillas del crimen organizado con amplia incidencia en Medellín y el Valle de Aburrá, considerados piezas clave en la articulación de estructuras ilegales vinculadas al narcotráfico, la extorsión y otras economías ilícitas.

Las detenciones de alias ‘Jonás’, cabecilla del grupo colegiado La Oficina y de alias ‘Mentiras’, cabecilla de Los Chatas, se llevaron a cabo en zonas rurales de los municipios de Copacabana y San Vicente Ferrer, donde, según las investigaciones, los presuntos delincuentes se refugiaban en fincas alejadas para evadir la acción de las autoridades.

Según el general Henry Bello, comandante de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los operativos simultáneos fueron el resultado de más de un año de seguimiento por parte de la Seccional de Investigación Criminal, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y unidades élites de la institución policial.

La investigación permitió recolectar pruebas que vincularían a los capturados con el delito de concierto para delinquir agravado, en calidad de líderes de estructuras ilegales.



"Se encontraban en posesión de seis armas de fuego, seis pistolas calibre nueve milímetros. De igual forma, se le incautaron ciento un cartuchos calibre nueve milímetros. Estas armas de fuego son medios eficaces para acometer las conductas delictivas relacionadas con el narcotráfico, relacionadas con el hurto calificado y agravado", indicó.

De acuerdo con las autoridades, ‘Jonás’ tendría una trayectoria delictiva de aproximadamente 25 años y ejercía control sobre múltiples organizaciones, entre ellas Los Chatas, Caicedo y La Unión, además de decenas de grupos de delincuencia común organizada con presencia en municipios como Bello, Medellín, Envigado e Itagüí.

Cayeron en Copacabana y San Vicente alias ‘Jonás’ y ‘Mentiras’, cabecillas de La Oficina y Los Chatas, respectivamente. ‘Mentiras’ es sobrino de alias ‘Tom’, vocero de paz urbana en el cárcel de la Itagüí y quien habría ocupado el puesto de Jonás ante una eventual captura. pic.twitter.com/mFE80it0jp — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 22, 2026

Por su parte, ‘Mentiras’, de 46 años y sobrino de alias ‘Tom’, tenía fuerte injerencia en municipios del norte del Valle de Aburrá como Bello, Barbosa, Copacabana y Girardota. Con una trayectoria criminal cercana a dos décadas, sería uno de los hombres de confianza dentro de la estructura, con capacidad de mando y decisión.

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El alcalde Federico Gutiérrez destacó la importancia de los operativos simultáneos para desarticular las estructuras criminales donde uno sería el relevo del otro.

"Cuando estos criminales ya son capturados y se encuentran justamente luego de sus capturas, se sorprenden al ver que se dañaba directamente esa línea de mando, porque quien heredaba justamente el poder de Jonás era Alex Mentiras", señaló.

Ambos capturados registran antecedentes judiciales y ya habían sido detenidos en 2016 en medio de una operación contra estas estructuras.