Capturan en Necoclí a adulto mayor que estaba entre los más buscados por homicidio en Antioquia

La Policía Nacional capturó en Necoclí, Antioquia, a un adulto mayor de 62 años señalado por el feminicidio de su expareja e integrante del cartel de los más buscados por el delito de homicidio en el departamento.

El capturado fue identificado como Abraham Díaz Sosa, de 62 años, señalado por el delito de feminicidio y requerido mediante orden judicial. El hombre, originario de San Antero, Córdoba, hacía parte del cartel de los más buscados por homicidio de la Gobernación de Antioquia, donde se ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera su ubicación.

Los hechos por los que se le investiga ocurrieron el pasado 28 de octubre de 2025 en el municipio de Caucasia. Según el reporte oficial, Luisa Fernanda Madrigal, de 38 años, fue asesinada en su propia vivienda en el sector de invasión Santa Elena, presuntamente a manos de Díaz Sosa, quien en ese momento era su compañero sentimental y con quien habría sostenido una fuerte discusión.

Según la investigación judicial, la víctima mostraba una severa lesión provocada por un arma punzante en el cuello, y fue descubierta sin vida por su hija al entrar en la casa pocos minutos después del ataque.



Tras su detención en Necoclí, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía para avanzar en su proceso de judicialización. Con este resultado, ya son 13 los capturados de la lista de los 25 criminales más buscados por homicidio y feminicidio en el departamento.