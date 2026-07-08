Investigan muerte de tres hombres en Antioquia: fueron secuestrados y luego asesinados

En el municipio de Itagüi, sur del Valle de Aburrá, hay consternación luego de que tres hombres salieron juntos con destino a Santa Fe de Antioquia para supuestamente concretar una negociación, pero en medio del viaje fueron secuestrados por hombres armados y posteriormente asesinados.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, cuando las víctimas se desplazaban por la vía entre Medellín y Santa Fe de Antioquia fueron interceptados por hombres armados que los obligaron a detenerse. Desde ese momento se perdió todo contacto con ellos, lo que llevó a sus familiares a reportar su desaparición.

Las labores de búsqueda terminaron convirtiéndose en una investigación por homicidio luego de que, de manera escalonada, fueran encontrados los tres cuerpos en diferentes municipios del departamento.

El primero en ser hallado fue Elkin de Jesús Mena Rúa, cuyo cadáver apareció en la vereda La Urquita del corregimiento San Sebastián de Palmitas en Medellín. Horas después fue localizado Didier Esneíder Mena Calle en la vereda El Tambo, en jurisdicción de San Pedro de los Milagros. Y finalmente, las autoridades encontraron el cuerpo de Mauricio Fernando Estrada Gutiérrez dentro de un vehículo en la vereda San José del municipio de Belmira.



El reporte de las autoridades deja en evidencia que los tres hombres tenían impactos de arma de fuego, lo que refuerza la hipótesis de un asesinato ejecutado tras el rapto de padre e hijo y Estrada Gutiérrez que era un amigo cercano de la familia Mena.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para establecer quiénes participaron en el secuestro y homicidio de los tres hombres, así como los móviles del crimen. Entre las líneas investigativas se analiza la negociación que las víctimas iban a realizar y otros elementos que permitan esclarecer por qué fueron retenidos y posteriormente ejecutados.