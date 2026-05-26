Capturaron a 'El Menor', uno de los más buscados en Medellín y señalado cabecilla de Los Chivos

Las autoridades de Medellín informaron sobre un golpe contundente contra la criminalidad con la captura de Daniel Suaza Ochoa, alias 'El Menor', máximo cabecilla de 'Los Chivos' y quien era uno de los delincuentes con mayor injerencia en diferentes delitos del Suroccidente de la capital de Antioquia.

El capturado de 27 años figuraba en el cartel de los más buscados de Medellín y se ofrecía hasta 50 millones de pesos por información que permitiera su ubicación. Según las investigaciones adelantadas por el Gaula, alias ‘El Menor’ lideraba actividades relacionadas con extorsión, tráfico local de estupefacientes y control territorial armado en el corregimiento de Altavista.

Las autoridades señalaron que víctimas denunciaron cobros extorsivos sistemáticos realizados por esta estructura criminal que exigía a los comerciantes y habitantes a pagar supuestas “cuotas de seguridad” que podían alcanzar los 200.000 pesos semanales.

Durante el operativo también fue capturado Juan Esteban Suaza, alias ‘El Cerrajero’, señalado de violencia contra servidor público y familiar de alias 'El Menor'. Además, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, varios teléfonos celulares y 210 millones de pesos en efectivo, dinero que sería producto de actividades ilícitas.



En Medellín fue capturado alias 'El Menor', el temido máximo cabecilla de 'Los Chivos' y uno de los hombres más buscados de la ciudad por temas de extorsión a comerciantes.



El delincuente fue capturado en un lujoso inmueble con puertas blindadas y circuito cerrado de seguridad pic.twitter.com/qRaCaqbfdj — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 26, 2026

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, dejó en evidencia los lujos en los que vivía el delincuente y sus familiares en la zona de Altavista hasta donde ya habían llegado las autoridades para entregar volantes de se busca por el hombre.

"Todo el mundo sabía que ahí vivía la familia Suaza, un edificio de aproximadamente 4 pisos que, cuando se ingresa, la fuerza pública se da cuenta que tiene puertas blindadas, no solamente al exterior, sino también al interior. Tenía un circuito cerrado de televisión, tenía incluso un telescopio que, pues, se presume era utilizado para hacer vigilancia desde allí", detalló el funcionario.

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Desde la capital de Antioquia reconocieron que tanta era la seguridad del hombre, que durante los procedimientos de allanamiento un uniformado resultó gravemente herido producto del ataque de un perro pitbull, animales que son usados para atacar a la Fuerza Pública y enemigos de 'Los Chivos'.

Alias ‘El Menor’ deberá responder por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y tráfico de estupefacientes, mientras continúan las operaciones para debilitar las estructuras multicrimen que delinquen en la ciudad.