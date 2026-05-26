Alerta en Medellín por 18 casos de intoxicación aguda con tusi mezclado: un paciente fue amputado

Ante el panorama crítico que evidenció la Alcaldía de Medellín con 9.000 personas habitantes de calle, en su mayoría consumidores de estupefacientes, ahora la alerta se prende por el aumento de casos de mezcla de lo que se conoce como ‘cocaína rosada’ o ‘tusi’ con otras sustancias.

Según el reporte conocido por Blu Radio de parte de las autoridades de salud en la capital antioqueña, en los últimos meses en centros asistenciales de la ciudad han sido atendidas al menos 18 personas con cuadros de intoxicación aguda derivados de estas prácticas que ponen en riesgo su vida.

La secretaria de Salud del Distrito, Natalia López, manifestó que se trata de 15 hombres y tres mujeres, 14 pacientes residentes en Medellín, dos en Bello y dos más en Itagüí.

"Se trata ya de 18 personas. La primera de ellas con inicio de síntomas el 24 de febrero, que han requerido todos atención intrahospitalaria, siete de ellos de gravedad con estancia en unidad de cuidados intensivos y de cuidados especiales. Además, uno de ellos requirió amputación de uno de sus miembros inferiores", afirmó la funcionaria.



Dos de las muestras extraídas a pacientes y analizadas por parte del Instituto de Medicina Legal arrojaron que el tusi fue mezclado con otras sustancias altamente peligrosas que son: cocaína, ketamina, cafeína, éxtasis y procaína.

La Asociación Colombiana de Medicina Vascular emitió una alerta frente a esta situación, manifestando su “profunda preocupación ante el incremento sostenido de casos de complicaciones vasculares graves, especialmente en población joven, asociados al consumo de sustancias psicoactivas”.

Además, advirtió que a estas personas se les ha identificado problemas de salud como isquemia de extremidades, vasopasmo arterial severos, trombosis arterial y venosa aguda, hipertensión arterial, síndrome coronario agudo y vasculitis por hipersensibilidad y lesiones cutáneas.

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A raíz de este incremento inusual en los casos, las autoridades de salud indicaron que inició un proceso de vigilancia epidemiológica con organismos departamentales, así como se intensificarán las acciones con instituciones de salud.