Cerca de 500 venezolanos se concentraron en Medellín pidiendo la libertad para su país

El Parque de las Luces, centro de Medellín , fue escenario de una multitudinaria concentración de ciudadanos venezolanos que viven en la capital antioqueña, en medio del difícil contexto del vecino país. Cerca de 500 personas acudieron al lugar para exigir libertad y democracia en su país, Venezuela.

Con pancartas, vuvuzelas, camisetas vinotinto , velas y una bandera gigante, los manifestantes hicieron un llamado para que se ratifique este viernes al presidente Edmundo González, a quien consideran una figura clave para la restauración de la democracia en su nación y expresaron su rechazo al régimen de Nicolás Maduro, pidiendo el fin de su gobierno.

“Soy venezolana, tengo 10 años aquí, no por gusto sino porque mi país me obligó a salir. Le doy las gracias a Colombia porque me ha dado una acogida como realmente si fuera familia, lo que deseo para Venezuela , la libertad. Deseo que salgamos de este régimen donde hay tanta maldad”, dijo María Sarmiento, una de las asistentes a este plantón.

Frente a los confusos hechos que se vivieron con la opositora María Corina Machado, que inicialmente fue reportada como retenida en medio de una manifestación y luego confirmó en un video que estaba en un sitio seguro, se refirió Yajaira Gotia, de Vente Venezuela en Medellín .

“Sabíamos que María Corina tenía su estrategia. Estaban las actas, se ha comprobado. Las actas han recorrido el mundo junto con nuestro presidente. Y de hecho, ahorita están resguardadas de manera provisional en Panamá. Sé que este es el momento. Vamos a salir de este régimen, ya basta, ya el pueblo lo expresó”, dijo.

En el plantón de venezolanos en Medellín también se vieron personajes de la política local, como el concejal Sebastián López, que rechazó la postura del presidente Gustavo Petro.

“Nosotros rechazamos la posición del Gobierno Nacional que es ambigua. ¿Cómo manda el embajador de Colombia que representa a todo el país a validar y a legitimar una dictadura que tiene a Venezuela sin libertad y sin democracia? Aquí estamos apoyando a Venezuela, a Edmundo y a María Corina”, expuso el concejal.