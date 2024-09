Cierre de tribunas del estadio en Medellín deja sin sustento 300 familias de vendedores

Los vendedores del estadio Atanasio Girardot en Medellín, manifestaron su preocupación por las medidas adoptadas tras los disturbios del pasado jueves. Aseguran que más de 300 familias se verán afectadas económicamente con el cierre de puertas.

Las medidas y sanciones anunciadas hace pocos días por la Mesa de Convivencia en el fútbol tras los desmanes entre hinchas de Nacional y Junior que dejaron 25 heridos, además de las afectaciones financieras para el equipo verde, también tendrá graves repercusiones para los venteros quienes manifestaron su inquietud.

Y es que dos fechas a puertas cerradas y otras dos con el cierre de la tribuna Norte, según Diego Muñoz, vocero de este gremio, afectan a por lo menos 300 familias que dependen de este tipo de espectáculos para su sustento.

Muñoz expresó su molestia en relación con que siempre en este tipo de hechos sean ellos “los que paguen los platos rotos” y ni siquiera los hinchas que ante el cierre de una de las tribunas simplemente son reubicados en otra localidad.

“Más de 100 familias que se quieran sin sustento y fuera de eso que premian simplemente esa hinchada, que la trasladan simplemente para otra tribuna. Entonces, cuál es la afectación total. Porque nosotros vivimos del fútbol de una sola fecha vimos de un partido de fútbol”, afirmó

Ante estos cuestionamientos el alcalde Federico Gutiérrez expresó que comprende las implicaciones del tipo de medidas tomadas, pero que los recientes hechos deben dejar un precedente definitivo respecto al rechazo y la eliminación de la violencia en los estadios de fútbol de todo el país.

“Yo entiendo que hay una dificultad porque no se vende, es que todo tiene unas medidas, pero aquí o paramos esta violencia o se termina todo esto definitivamente, pero no podemos seguir como si no hubiera pasado nada, es que pasaron cosas muy graves, han pasado en varios estados en el país”, dijo el mandatario local.

Tras el partido del reciente domingo ante Boyacá Chicó, aún Atlético Nacional tiene tres fechas de sanción por cumplir además del cierre de fronteras para hinchadas visitantes hasta finales del año 2025.