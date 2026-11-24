Un incendio estructural registrado en las últimas horas en la carrera 36A con calle 63, en el barrio Villa Hermosa, comuna 8 de Medellín, dejó tres viviendas afectadas y cinco cachorros muertos.

De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez no hubo personas lesionadas durante la emergencia, aunque otros tres perros resultaron heridos y reciben a esta hora atención veterinaria especializada.

Publicidad

Por su parte, las autoridades de gestión del riesgo confirmaron que la emergencia fue atendida por cuatro tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

A través de sus redes sociales, el mandatario lamentó la muerte de los cinco cachorros y entregó un balance de la atención de la conflagración, cuyas causas deberán ser establecidas por las autoridades competentes.



De momento, se espera que las próximas horas el Dagrd dé un balance sobre la magnitud de los daños materiales en las edificaciones afectadas.