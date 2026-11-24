Tras más de 30 horas de búsqueda, la familia de Violeta Muñoz Pineda, una joven de 15 años de edad, confirmó que fue hallada con vida y se encuentra en manos de las autoridades.

La menor de edad había sido vista por última vez este lunes 23 de noviembre en el municipio de Bello, en inmediaciones de la Clínica del Norte, a las 3:00 de la mañana luego de salir de su vivienda llevándose unas maletas y dejando su teléfono celular en casa.

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De acuerdo con su padre, Daniel Leonardo Perdomo, la adolescente presuntamente salió de su vivienda por la influencia de un hombre mayor de edad, de Chile, cuya identidad se desconoce. Esto tras contactarse a través de una aplicación que se camufla al tener el mismo logo del teléfono.

"Resulta que sí pasaron muchas cosas con Violeta. Esta es la aplicación con la que estuvo hablando con una persona presuntamente de Chile, de la cual realmente no sabemos nada, porque esa aplicación cifra todo el contenido. Gracias a Dios, no terminó en las manos de esa persona. Tenemos que cuidar a nuestra infancia, a nuestros niños, a nuestras niñas", indicó en su cuenta de Instagram.



Según el relato del padre, Violeta tenía en su dispositivo móvil conversaciones con esta persona ajena a su círculo cercano, usando expresiones poco habituales en ella, elementos que llevaron a sus allegados a suponer que el contacto es con un adulto procedente de otro país.

"Tenemos que evitar que este tipo de aplicaciones hagan esas cosas, y más que está camuflada como si fuera el teléfono del celular. Las noticias es que Violeta está bien, ya está con las autoridades, ya está bajo una custodia, sí, estaba con las autoridades, está bien, ya nos comunicamos con ella, ya hablamos con ella, y eso no hubiera sido posible sin la ayuda de todos ustedes", apuntó Perdomo, creador de contenido.

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Antes de confirmarse la noticia, el gobernador Andrés Julián Rendón había confirmado en su cuenta de X la activación de la alerta aeroportuaria en el José María Córdova para impedir su salida del país, además del protocolo Alerta Rosa con la Fiscalía para su búsqueda.