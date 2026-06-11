Clan del Golfo habría dejado en libertad a 2 de los 4 secuestrados en Segovia: uno llegó a la casa

Tras más de dos días secuestrado, Abel Andrés Acevedo fue liberado por el Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño. A esta hora las autoridades verifican si un segundo hombre fue dejado en libertad por los ilegales.

En las últimas horas fue liberada una de las cuatro personas secuestradas por el Clan del Golfo en zona rural de Segovia, Antioquia. Se trata de Abel Andrés Acevedo que ya se encuentra con su familia tras dos días de cautiverio.

Hay que recordar que esta situación ocurrió el pasado 9 de junio cuando un vehículo con cuatro ocupantes fue interceptado por hombres armados, quienes los obligaron a bajarse de la camioneta para luego incinerarla.

Tras varias horas de operaciones militares en esta zona del Nordeste antioqueño, los ilegales dejaron libre a Acevedo que afortunadamente ya se pudo reunir con su familia a la espera que pueda hablar con las autoridades para determinar cómo ocurrieron los hechos.



Sin embargo, no sería la única persona liberada, ya que a esta hora se está tratando de confirmar la identidad de un segundo hombre que también habría sido dejado en libertad, pero del que poco se tiene información debido a la resistencia de las víctimas de hablar luego de esta traumática situación.

Por ahora tanto el Ejército Nacional como la Policía Nacional adelantan las operaciones correspondientes para dar con el paradero de las dos personas que aún estarían en poder del Clan del Golfo, a la vez que esperan dar con la captura de los responsables del secuestro de estas personas.