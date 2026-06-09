Cinco personas habrían sido secuestradas por el Clan del Golfo en Segovia, Antioquia

La situación de orden público en el Nordeste antioqueño se sigue agravando luego de que autoridades confirmaron que cinco personas habrían sido secuestradas por el Clan del Golfo en zona rural del municipio de Segovia.

Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que las personas se movilizaban en una camioneta fueron abordadas por hombres fuertemente armados, los hicieron bajar del vehículo y luego lo incendiaron en esta misma zona del departamento.

Aunque las autoridades habrían llegado hasta el sitio, aún no se sabe nada del paradero de los ocupantes del vehículo que habrían sido retenido por el Clan del Golfo, en una situación que aumenta la crisis humanitaria en el Nordeste antioqueño.

Mientras se hace una búsqueda exhaustiva de las personas desaparecidas, hay que recordar que en dicha subregión del departamento de Antioquia se reportó la masacre de cuatro campesinos hace apenas unas horas en el municipio de Remedios.



En el hecho violento estuvieron involucrados hombres armados de las disidencias de alias 'Calarcá' que ingresaron hasta una finca, secuestraron a las personas, las asesinaron, quemaron dos viviendas, pintaron algunos grafitis y dejaron un cilindro de gas.

De momento, las labores de las autoridades correspondientes se centran en encontrar a las personas que habrían sido secuestradas por el Clan del Golfo, a la vez de definir con exactitud si la arremetida criminal tiene que ver con retaliaciones o a que obedecen las acciones violentas.