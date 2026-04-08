Combates contra disidencias de alias 'Primo Gay' en Antioquia dejan 3 militares heridos con drones

Este miércoles se reportaron combates entre el Ejército y un grupo delincuencial en zona rural de Briceño, que deja como saldo tres militares heridos.

Los combates se adelantan a esta hora en el Corregimiento de Travesías, zona rural de esta localidad del norte de Antioquia, donde en medio de operativos, soldados del Batallón de Artillería número cuatro, se encontraron de frente con las Disidencias de las Farc al mando de alias 'Primo Gay'.

En medio de la respuesta de los delincuentes, con drones atacaron a los militares, donde al momento se reportan tres heridos, uno de gravedad, que están siendo atendidos por el enfermero de la tropa, mientras se asegura la zona para poder ingresar un apoyo aéreo y evacuarlos a Medellín para su atención médica.

En Briceño, hace una semana estas mismas disidencias que le sirven a alias 'Calarcá', activaron una moto bomba a una cuadra del parque principal, dejando dos policías heridos.



La violencia no para allí. Además, en Anorí en inmediaciones de una base militar fue activado un explosivo, que por fortuna no generó heridas a los soldados.