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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Combates contra disidencias de alias 'Primo Gay' en Antioquia dejan 3 militares heridos con drones

Combates contra disidencias de alias 'Primo Gay' en Antioquia dejan 3 militares heridos con drones

Uno de los heridos fue de gravedad, están siendo atendidos por el enfermero de la tropa, mientras se asegura la zona para poder ingresar un apoyo aéreo y evacuarlos a Medellín.

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