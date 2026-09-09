Comerciantes de Medellín advierten pérdidas de empleo y afectación nocturna por cortes de agua

La preocupación crece entre los comerciantes de Medellín por los cortes de agua programados por EPM durante por lo menos esta semana, especialmente en las zonas donde la restricción coincide con los horarios de mayor actividad de bares, restaurantes y discotecas. Los gremios aseguran que no se oponen al ahorro del recurso, pero advierten que la medida podría afectar las ventas y el empleo, por lo que plantean modificar el esquema de racionamiento.

Aunque la propuesta ya la había puesto sobre la mesa Asomanrique y la Asociación de comerciantes de las comunas 5, 6 y 7, la falta de ahorro voluntario la semana anterior hizo que retornaran las restricciones, impactando directamente la operación del comercio nocturno.

"La gente que se lava la cabeza, me tocó decirle que no, que no le podía lavar la cabeza hoy".Estamos trabajando solo con los desechables, para atender las mesas, o sea, todo el servicio. Ahí nos tocó a punta de desechable, platos, vasos, la losa desechable. Porque realmente un local de estos, del sector alimenticio, nos toca es toda la parte de limpieza, todo lo que es aseo”, afirmaron varios comerciantes de Medellín.

Este miércoles, entretanto, comienza el segundo día de cortes para 11 barrios del nororiente y centroriente de Medellín. La suspensión corresponde al circuito 2 de EPM y cobija a sectores de las comunas 3, 8, 9 y 10. El servicio será interrumpido entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana del día siguiente.



Según EPM, cerca de 300.000 habitantes del nororiente serán impactados por las interrupciones durante septiembre. La medida se mantiene ante los bajos niveles de ahorro y la disminución de los niveles del embalse Piedras Blancas. Por ello, las viviendas también están sumamente afectadas.

“Recogimos agua, se compró agua en el D1, todo, y hemos estado trabajando así. Dieron el aviso, pero decían que a cierta hora, y resulta que no fue así, la quitaron mucho antes. Entonces, no dio tiempo de nada, ni me he bañado. Hay mucha indisciplina, y esto no debe de ser así, por lo que, prácticamente, estamos estamos en una crisis de agua muy delicada”, señalaron.

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La meta para las viviendas abastecidas por este embalse es reducir 92 litros diarios, pero el ahorro promedio ha sido de 39 litros. En los sistemas de La Fe se registraron 15 litros de ahorro y en Riogrande II, 36 litros.

Mientras tanto, habitantes de los sectores afectados han comenzado a almacenar agua para actividades básicas como cocinar, lavar utensilios, atender a sus mascotas y realizar labores domésticas.