Por segunda vez, Hidroituango repartió ganancias por más de un billón de pesos a sus socios

Por segunda vez en el año y en su historia, Hidroituango repartió ganancias por más de un billón de pesos para sus socios. La gran parte de estos recursos entrarán a entidades públicas como EPM y el IDEA.

Mientras las condiciones climáticas mantienen la atención sobre la disponibilidad de agua para producir energía en el país y crecen las preocupaciones por los efectos que podría tener el fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico, Hidroituango empieza a mostrar con mayor claridad su peso como activo financiero para Antioquia.

Durante su segunda asamblea de accionistas, la compañía aprobó una nueva distribución de utilidades correspondientes a la generación de energía durante el primer semestre de 2026.

Tras deducciones tributarias, serán 1.09 billones de pesos en dividendos, cuya mayor participación corresponde al Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), que recibirá 555.564 millones, mientras que a EPM, otro de los principales accionistas, llegarán 507.287 millones.



La Gobernación de Antioquia obtendrá 23.494 millones de pesos y los demás socios minoritarios recibirán 8.550 millones.

“Estamos creciendo y generando valor. Pero Hidroituango es mucho más que sus resultados financieros. Hemos impactado 55 municipios en ocho subregiones. Movilizamos más de 85.000 millones de pesos en proyectos de salud, educación, infraestructura, agua potable y gestión de riesgo”, afirmó Carolina Escobar, gerente de la Sociedad Hidroituango.

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Los dividendos aprobados cobran gran relevancia para sus beneficiarios directos que son de carácter público en un momento de grandes retos derivados principalmente por las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto.

Ya en marzo pasado, los accionistas habían autorizado una distribución cercana a los 241.000 millones de pesos correspondiente a las ganancias obtenidas por las operaciones de la central durante el año 2025.