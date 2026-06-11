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Con plan candado frustran millonario robo en establecimiento comercial en Medellín

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, habrían ingresado para intimidar a empleados y clientes con un arma traumática.

ROBO POBLADO MEDELLIN- POLICIA.jpg
Foto: Policía Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

Un plan candado frustró un millonario atraco contra un establecimiento comercial en una zona exclusiva de Medellín. Entre los ladrones estaban dos menores de edad que fueron aprehendidos por las autoridades

La rápida reacción de las autoridades en Medellín permitió frustrar el atraco a un establecimiento comercial ubicado en el sector de El Poblado y capturar a los presuntos responsables pocos minutos después de cometer el hecho.

Según informó la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el caso ocurrió en un local comercial situado sobre la avenida Las Vegas, donde cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, habrían ingresado para intimidar a empleados y clientes con un arma traumática.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los señalados se apoderaron de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares antes de huir del lugar. Sin embargo, una llamada oportuna a la línea de emergencias permitió activar un plan candado entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que una vez se desplegó el plan candado se pudo dar con la captura de los cuatro involucrados en este caso de hurto.

“Se hicieron los cerramientos por las vías donde se tenía ya conocimiento que posiblemente podrían escapar, y fueron capturados. 4 personas, 2 ciudadanos mayores de edad de nacionalidad venezolana, y 2 adolescentes de tan solo 14 años”, aseguró Villa.

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Mientras los dos adultos deberán responder ante la justicia por los delitos de hurto calificado y agravado, instrumentalización de menores para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego, los dos adolescentes involucrados fueron aprehendidos y puestos a disposición de las autoridades competentes.

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