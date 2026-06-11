Día del Padre e inicio del Mundial dejarán más de $570.000 millones para el comercio en Medellín

El Día del Padre y el arranque del mundial dejarán para el comercio en Medellín más de 570.000 millones de pesos. Las tiendas físicas lideran la intención de compra con un 69,1 %, según Fenalco.

Gran expectativa tienen los comerciantes de cara al arranque este jueves del mundial de fútbol, así cómo la celebración del Día del padre este domingo 14 de junio, tras ser adelantado debido a las elecciones presidenciales.

Según un reciente sondeo realizado por Fenalco, el 80 % de las personas consultadas manifestó que celebrará esta fecha especial. Además, el 56,4 % realizará la búsqueda de sus regalos durante esta misma semana. En cuanto a los detalles preferidos por las familias, el vestuario y el calzado dominan la intención de compra, con un 40,1%, seguidos por las invitaciones a comer, con un 27 %.

Las tiendas físicas siguen siendo las grandes protagonistas, con el 69,1 % de las preferencias de los consultados para adquirir sus detalles. Respecto al presupuesto, el 30,8 % destinará entre $100.000 y $200.000, mientras que un 27,7 % invertirá más de $200.000 y hasta $300.000.



Estas transacciones comerciales se realizarán principalmente con dinero en efectivo o tarjetas débito, ambos con un 28,6 % de elección entre los participantes del sondeo. Sobre el impacto del comercio en la ciudad se refirió María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín.

“El comercio representa el 15 por 100 del valor agregado de la ciudad, representa además 400000 empleos de todo el área metropolitana de Medellín, y es 1 de los grandes movilizadores de toda la economía. El comercio significa, entonces, ese gran representante o ese movilizador del empleo, del desarrollo económico y social”, aseveró la funcionaria.

Por su parte, la directora de Fenalco Antioquia, María José Bernal, habló sobre cómo se viene dinamizando el comercio alrededor de esta celebración.

Publicidad

"¿Cuándo van a comprar sus regalos? El 10.6 % ya lo compró la semana pasada, el 56.4 % lo está comprando esta semana y el 25.5 % lo va a comprar después del 14 de junio. ¿Qué van a regalar? 40.1 % vestuario y calzado, 27 % va a invitar a su papá a comer, 7.3% artículos de tecnología, 5.8 % artículos de cuidado personal, 5.1 % viajes, y 5.1% también va a regalar artículos deportivos, 4.4 por 100 tarjetas de regalo", aseguró la directora.

En cuanto al Mundial de Fútbol, según el Observatorio de Desarrollo Económico de Medellín, el gasto total de la población de la ciudad para este evento deportivo será cercano a $571.000 millones. El principal frente de esta dinámica económica será el sector de alimentos y bebidas (69 %), impulsado por el consumo de los hogares durante los partidos de la Selección Colombia.

A este rubro le sigue la compra de televisores y electrodomésticos (14 %), la adquisición y llenado del álbum Panini (9 %) y, finalmente, la demanda de camisetas e indumentaria deportiva del equipo nacional (8 %).

Publicidad

Según Fenalco Antioquia, el impacto ya es visible en la adquisición de equipos tecnológicos y televisores, que ha crecido entre un 40 % y un 57 % en los últimos tres meses. Históricamente, la participación nacional en este torneo incrementa las ventas de prendas y suvenires alusivos a la Selección Colombia, por encima del 100 %.