Con un año de inaugurado colapsó puente en Bagadó, Chocó: ocho personas resultaron heridas

Momentos de temor se vivieron en el municipio de Bagadó, Chocó, cuando un acto público en zona rural en el que participaban autoridades locales por poco termina en tragedia tras el colapso de un puente colgante.

Se trata de una infraestructura de 86 metros de longitud ubicada en el corregimiento de San Marino e inaugurada el 2 de marzo de 2025, que cedió justo cuando la alcaldesa, Marinela Palomeque, pretendía cruzarlo junto a varias personas de la comunidad.

Videos ciudadanos dieron cuenta de la angustia de los testigos del hecho, también en medio de los esfuerzos que varias personas realizaban para evitar que otras cayeran al río Churina, que cruza el puente.

#Video momento exacto en el que en un evento en @alcaldiabagado, @GobChoco, colapsó un puente peatonal, dejando 8 personas heridas, entre ellas dos menores de edad. El puente apenas fue inaugurado hace un año, por lo que harán reclamaciones correspondientes. #MañanasBlu pic.twitter.com/GVtYM4vhgz — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 21, 2026

Como consecuencia de la inesperada situación resultaron afectadas ocho personas, seis de ellas fueron dadas de alta en el lugar, mientras que las otras dos fueron remitidas a un centro asistencial en la ciudad de Quibdó para recibir atención médica de mayo complejidad.

La Alcaldía de Bagadó lamentó lo sucedido y también indicó que ya iniciaron las investigaciones sobre lo ocurrido requiriendo información al contratista del puente para activar, en caso de ser procedente, todas las garantías a las que haya lugar.

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De igual manera, la administración señaló que también pusieron en conocimiento de la Fiscalía General lo ocurrido, pues hay información de la comunidad sobre una presunta manipulación en los cables de suspensión del puente.

"Presenta una corrosión que no es usual. Podemos decir que hay un tipo de manipulación o alguna sustancia. Vamos a hacer las averiguaciones pertinentes. Todo esto va a quedar como en materia de investigación para los procesos administrativos que se dieron", adviritó un funcionario que corroboró la pieza averiada.

Tras el colapso del puente las autoridades confirmaron que no hay personas fallecidas o desaparecidas en el afluente de la zona.