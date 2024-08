Concejo de Medellín le pone la lupa a problemáticas del famoso sector de Provenza

Si bien la problemática de la prostitución se volvió a disipar de Provenza, tras el desmonte de vallas del Parque Lleras, los comerciantes de la zona ven con buenos ojos que los concejales de Medellín y la administración distrital estén al frente de otros asuntos que afectan la zona, altamente turística y más aún de cara al inicio de la Feria de las Flores.

Por eso, en una reunión que sostendrá el Concejo de Medellín con la comunidad en la Cancha Polideportiva Divina Eucaristía en la tarde de este jueves, expondrán los avances que han logrado en términos de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, al tiempo que esperan abordar la situación de seguridad, turismo y entretenimiento.

Juanita Cobollo, directora de la Corporación Barrio Provenza, indicó que gracias a la vigilancia privada, el apoyo de la Policía se minimizó la afectación a la zona, pero que aún falta abordar la presencia de indígenas en la mendicidad, los venteros ambulantes informales que expenden drogas, los taxistas que adelantan cobros excesivos a los visitantes o se involucran en hechos delictivos y los recicladores que no adelantan una buena disposición de los residuos en la zona.

"Ya eso se minimizó (...) Estamos con una zona muy chévere y me encanta esto que está haciendo el Concejo, porque es venir a ver cuáles son los problemas o cuáles son las soluciones que nos pueden aportar los concejales para seguir trabajando de la mano", dijo Cobollo.

Finalizada la sesión plenaria de este jueves en el recinto, los concejales se desplazarán al sector de Provenza para esta reunión territorial, que será a las 4 de la tarde, para escuchar entonces junto a la Administración Distrital, las necesidades y problemáticas de los habitantes y comerciantes de la zona.

"Otro de los temas es el reciclador informal, hay varios que están con varias empresas como a reciclar y todo, pero hay otros que no, entonces como más presión para el comerciante que no quiere hacer las cosas bien, para el que no quiere poner la basura en el momento que debe ser, el que no hace separación de reciclaje y ordinarios. Todo eso es muy importante, que las mismas autoridades sean quienes pongan comparendos, estamos en un país que la gente no entiende si no es pagando", detalló la vocera.