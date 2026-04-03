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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Concejo de Medellín también demandará nulidad por suspensión de órdenes de capturas a 23 cabecillas

Concejo de Medellín también demandará nulidad por suspensión de órdenes de capturas a 23 cabecillas

Esta iniciativa se suma a la acción de nulidad que radicará el gobernador y 11 alcaldes ante el Consejo de Estado. Persiste la polémica en la ciudad tras esta resolución de la Fiscalía.

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