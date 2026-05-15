Conciertos filarmónicos y fiestas municipales marcan agenda cultural para el puente en Antioquia

Los eventos musicales en Medellín lideran la agenda cultural en el departamento para este puente festivo que tendrá, además, fiestas tradicionales en varios municipios fuera del Valle de Aburrá.

La programación de música comenzará esta noche con el concierto Plancha Sinfónica en el teatro el tesoro, donde se continuará celebrando a las madres en su mes con la presentación de 50 músicos en escena.

Alejandro Vallejo, director del Teatro, adelantó qué tipo de canciones serán interpretadas en la segunda versión de este concierto: "Disfrutaremos en familia de esos repertorios y esas canciones que por décadas hemos cantado y vivido. Cantantes y artistas como Juan Gabriel, Ana Gabriel, Rocío Durca, Nino Bravo, José José, Pimpinela, y muchísimos más", adelantó.

Otro espacio musical será mañana sábado, también filarmónico, con un homenaje a Willie Colón por parte de la Filarmónica de Medellín que presentará a más de 80 de sus músicos junto con una banda salsera en el teatro Metropolitano, desde las ocho de la noche.



María Catalina Prieto, directora ejecutiva de la Filarmónica de Medellín, amplió detalles de lo que se vivirá en el concierto llamado 'Willie por Siempre': "Será un homenaje muy sentido, donde tendremos la posibilidad de hacer un recorrido por la historia de de Willy Colón, de las distintas fases de su vida. Desde los 17 años, pasando por el Bronx, yendo a sus a sus colaboraciones con estas grandes voces, con Héctor Laveau, con Rubén Blades", dijo.

Este fin de semana Medellín tendrá, además, audiciones de Altavos y la celebración del Día de los Museos, mientras que en el Norte del departamento Carolina del Príncipe vivirá su primer festival de trovas y cuenteros.

Continuando con la programación cultural en municipios por fuera del Valle de Aburrá, estarán de celebración las localidades de Jardín y Concordia, en el Suroeste, y Entrerríos, en el Norte.



Expovacaciones Antioquia

Finalmente, en el Centro Comercial Viva Envigado se realizará la sexta versión de Expovacaciones Antioquia, del 15 al 18 de mayo de 2026, donde participarán más de 30 agencias de viajes y turismo. La feria ofrecerá asesoría especializada y una amplia oferta de planes turísticos, con alternativas que incluyen destinos de naturaleza, cultura, gastronomía y aventura para distintos perfiles de viajeros.