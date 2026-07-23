Condenan a 32 años a señalado de secuestrar y robar a conductores de plataformas en Medellín

Seis hechos ocurridos entre el 20 de marzo y el 27 de julio de 2025 en Medellín y su área metropolitana fueron los que desencadenaron en penas que que oscilan entre 12 y 32 años y 2 meses de prisión para Didier Alejandro Rhenal Quintero, Mateo Sierra Cañaveral y Edward David Muñoz Sierra, según su participación individual.

Un juez los declaró responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple en concurso homogéneo y sucesivo, hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo y homicidio agravado.

Las pruebas presentadas por un fiscal especializado de la Seccional Medellín permitieron establecer que los condenados solicitaban servicios mediante una plataforma digital para desplazarse desde Medellín hacia Bello. Al llegar al destino, golpeaban a los conductores, los amarraban de manos y pies, les hurtaban teléfonos celulares, tarjetas bancarias y otros objetos de valor.

Posteriormente, las víctimas eran abandonadas en zonas boscosas o arrojadas a quebradas de Bello, mientras los agresores huían en los vehículos. La investigación estableció que la estructura delincuencial se apropió de más de 100 millones de pesos entre dinero y otros bienes de las víctimas. Así lo narró el fiscal del caso.



"Se detuvieron y me dijeron que esperara un momento, que ya casi me liberaban. Abrieron la tapa del motor para definitivamente terminar de arrancar el computador del carro. Se devolvió 1 y me dijo, va a contar hasta 200. Me bajo del carro, observo que adelante, a unos 150 metros, hay un restaurante donde pedí auxilio para llamar a mi hijo", fueron las palabras del fiscal, relatando el testimonio de una de las víctimas.

En uno de los hechos, registrado el 9 de abril de 2025, un conductor que aceptó un servicio hacia el norte del Valle de Aburrá fue agredido con objetos contundentes hasta causarle la muerte y luego su cuerpo fue abandonado en la vereda La China, en Bello.

"Aparece el cuerpo de lado y con abrasión en la rodilla, región dorsal, trauma cervical, hemorragia en canal medular, desgarro parcial de la médula, su señoría, trauma en la cabeza. Las fuertes lesiones que le ocasionaron a este ciudadano la muerte. Conclusión pericial, causa básica de la muerte, trauma cervical con mecanismo contundente", relató el fiscal durante las audiencias.

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De acuerdo con el ente acusador, por estos mismos hechos, ya fue condenado Juan Manuel Cifuentes, mientras que Brian Esteven Guisao Montes continúa vinculado al proceso y actualmente se encuentra en etapa de juicio. La decisión quedó en firme.