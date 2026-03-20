En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Investigación a Petro en EEUU
Cielo Rusinque
Chuck Norris
Convocatoria Selección

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenan a más de 37 años de cárcel a mujer vinculada a homicidio de un hombre en hotel de Medellín

Condenan a más de 37 años de cárcel a mujer vinculada a homicidio de un hombre en hotel de Medellín

El hombre, de 45 años, fue fue hallado con múltiples heridas en la cabeza causadas con un objeto contundente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad