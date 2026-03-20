Condenan a más de 37 años de cárcel a mujer vinculada a homicidio de un hombre en hotel de Medellín

Un juez de conocimiento condenó a 37 años y 6 meses de prisión a Glenda Isabel Espinosa Anchila, tras avalar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación que la responsabilizan del delito de homicidio agravado, por un caso ocurrido en Medellín.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, la mujer participó en el asesinato de un hombre de 45 años, ocurrido el 21 de mayo de 2021 en un hotel ubicado en el centro de la capital antioqueña.

Según el material probatorio, el cuerpo de la víctima, identificada como Bermúdez Quiceno, fue hallado con múltiples heridas en la cabeza causadas con un objeto contundente. En la escena del crimen, las autoridades encontraron una baldosa que, al parecer, habría sido utilizada para atacar al hombre.

El dictamen forense determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, es decir, una asfixia provocada por medios externos, lo que confirmó la violencia del hecho.



En el fallo de primera instancia, que ya quedó en firme, el juez ordenó la captura de Espinosa Anchila, de 29 años, para que cumpla la condena en un centro carcelario.

Por este mismo caso, ya había sido condenado Yeison Eduardo Orozco Quintero, quien recibió una pena de 23 años y 6 meses de prisión. Este hombre fue capturado por la Policía Nacional el 28 de junio de 2021 y aceptó los cargos imputados por la Fiscalía durante las audiencias concentradas.