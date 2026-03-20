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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Metro de Medellín y Transunidos La Ceja S.A inician piloto de recaudo electrónico

Metro de Medellín y Transunidos La Ceja S.A inician piloto de recaudo electrónico

La primera fase del proyecto será para algunos tramos en la ruta Medellín – La Ceja / La Ceja – Medellín.

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