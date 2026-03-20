Metro de Medellín y Transunidos La Ceja S.A inician piloto de recaudo electrónico

Como una apuesta al mejoramiento continuo del servicio de transporte que presta el Metro de Medellín a miles de usuarios en su día a día, como su medio de transporte habitual, la compañía decidió ampliar su oferta a uno de los municipios del Oriente Antioqueño. Inicialmente será un plan piloto de 6 meses.

Se trata de un convenio entre el Metro de Medellín y la empresa transportadora Transunidos La Ceja S.A quienes de manera articulada en su servicio de transporte, comenzarán a implementar el recaudo electrónico por tramos con la tarjeta Cívica en la ruta Medellín – La Ceja / La Ceja – Medellín.

Por primera vez, la tarjeta Cívica permitirá a quien tome un servicio en esta ruta, pagar la tarifa de su pasaje según el tramo recorrido en este tramo intermunicipal. La prueba piloto de este proyecto se extenderá hasta el mes de agosto de este año.

Así lo explicó Carolina Montaño, profesional de Negocios del Metro de Medellín. "Durante seis meses los usuarios podrán pagar su recorrido con la tarifa exacta. Para esto hemos dispuesto seis vehículos completamente identificados con la información de Cívica, diferentes a los que contamos con la ruta directa que es de La Ceja a Medellín”.



Los buses incluidos en la prueba estarán disponibles para el público iniciando su recorrido en la Terminal del Norte, el acceso sur de la estación Exposiciones del Metro y la terminal de La Ceja. Al momento de abordar el bus, las personas deberán informar su destino al conductor, quien seleccionará el tramo en su dispositivo para que el sistema realice el cobro exacto autorizado.

Entre los valores de referencia con tarifa Cívica se encuentran: Medellín – El Chuscal por $10.500, Medellín – Viva Palmas $6.000, Viva Palmas – El Chuscal $4.500 y La Ceja – La Fe Don Diego $6.000. Las tarifas varían según el origen y destino, incluyen varias combinaciones posibles para ambos sentidos del recorrido y permite a los usuarios acceder a una tarifa más económica al realizar el pago con la tarjeta Cívica.