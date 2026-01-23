Metro de Medellín sí extenderá su horario por conciertos de Bad Bunny: así funcionará

La fiebre de Bad Bunny llega hasta el sector de restaurantes, bares y discotecas en Medellín, la alcaldía acaba de autorizar la extensión de horario hasta una hora más, por la gran afluencia de público. Además, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó también que sí habrá horario extendido del Metro hasta la 1:30 de la mañana para quienes asistan a los conciertos.

Diferentes sectores del comercio se verán impactados positivamente por los tres conciertos de Bad Bunny, que comienzan este viernes y terminan el domingo, a la espera de quienes sean los invitados en casa fecha.

Según anunció el alcalde Federico Gutiérrez, por medio de la expedición de un decreto, autorizó que el sector de los bares, discotecas y restaurantes de las zonas más turísticas extiendan su horario hasta una hora más de su actividad económica habitual, es decir que algunos incluso podrán cerrar a las 5:00 de la mañana y será epicentro del remate de quienes asistan al espectáculo.

Esto representaría un aumento en ventas de entre el 10 % y el 30 %, según Asobares y se aplicará en los corredores turísticos Palmas, Manila, Provenza del Poblado Centro, la 70, las carreras 68 y 65 (sector Gratamira) en Castilla. Se excluye el Parque Lleras, delimitado entre las calles 7 y 10 entre las carreras 37 y 41.



El mandatario insistió a los empresarios de este sector que den incentivos a sus empleados por quedarse hasta más tarde, quienes también deben verse beneficiados por la millonaria derrama económica que tendrá la ciudad, proyectada en 36, 1 millones de dólares: "Hay partes donde, por ejemplo, es permitido hasta las dos, entonces tienen extensión hasta las tres. Hay unos que tenían extensión antes hasta las tres, van hasta las cuatro, otros hasta las cuatro, van hasta las cinco. Entonces, es dependiendo el sector, es dependiendo las zonas. Yo ya firmé el decreto y yo lo veo como una oportunidad", señaló el alcalde de Medellín.

Seguridad en Medellín par conciertos de Bad Bunny

Por el lado de lo que será el refuerzo en la seguridad, el mandatario confirmó que son 430 uniformados los que custodian los alrededores del estadio Atanasio Girardot, tres reacciones motorizadas en este punto; apoyo del helicóptero Halcón, dispositivos en los lugares de mayor afluencia en la 70 y labores de inteligencia e investigación criminal, así como el funcionamiento de cámaras monitoreadas desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).

Finalmente aunque el Metro de Medellín había indicado que no extendería su horario de funcionamiento porque el empresario al frente de los conciertos no le dio viabilidad a esta posibilidad, en la que el privado debe aportar recursos, el mandatario dio una buena noticia en su cuenta en X, indicando que sí lo harán. Así las cosas, el sistema tendrá operación comercial hasta la 1:30 de la mañana.