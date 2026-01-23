En vivo
Metro de Medellín sí extenderá su horario por conciertos de Bad Bunny: así funcionará

Metro de Medellín sí extenderá su horario por conciertos de Bad Bunny: así funcionará

Además, a través de un decreto, la alcaldía autorizó que el sector de los bares, discotecas y restaurantes de las zonas más turísticas extiendan su horario hasta una hora más de su actividad económica habitual.

