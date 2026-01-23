Expectativa en Medellín por concierto de Bad Bunny; miles de personas madrugaron a hacer fila

La expectativa que hay en Medellín por el concierto de Bad Bunny generó que miles y miles de personas madrugaran a las afueras del estadio Atanasio Girardot para intentar tener el mejor puesto para ver al cantante puertorriqueño.

Los paisas y turistas no solo esperan ver al 'Conejo Malo' sino que ansían que en la tarima se suba J Balvin que está hace varios días en la capital de Antioquia y que podría ser uno de los invitados, sea al concierto de hoy o cualquiera de los dos días restantes.

Aunque el entusiasmo es mucho, todavía está la molestia por los apartamentos de renta corta de Airbnb o Booking, ya que las reservas fueron canceladas de manera repentina causando malestar y gastos inesperados para cientos de personas.

"Alrededor del año pasado por estas mismas fechas yo realicé una reserva por un costo digamos barato, digamos que cerca de la locación donde yo estaba, sin embargo, hace como un mes a inicios de este año me lo cancelaron con la excusa de que habían unos problemas en la habitación. Ya lo demás estaba totalmente ocupado. Antes pagaba unos 300 algo la noche y ahora alrededor de unos 600, 650", relató un fanático que venía desde Bogotá.



Hay que recordar que la problemática causó que la SIC y la Alcaldía de Medellín pusieran la lupa en las plataformas y los dueños de las viviendas, a quienes, incluso, los pondrían sancionar con 2.000 salarios mínimos.

Pero no solo es la expectativa de los colombianos, también hay extranjeros que llegaron hasta la capital antioqueña para poder ver a Bad Bunny, como el caso de un ciudadano hondureño que aseguró que hay precios elevados en la ciudad.

"Creo que lo que más evidente se ve en estos momentos es el hospedaje, creo que si hay un poco arriba la oferta y la demanda creo que se está viendo los resultados, estoy pagando aproximadamente 500 mil pesos", manifestó el extranjero.

En Medellín esperan que durante las tres fechas vayan al estadio Atanasio Girardot cerca de 120.000 personas y una derrama económica superior a los 36 millones de dólares.