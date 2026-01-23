En vivo
Este es el número para reportar sobrecostos en alojamiento por concierto de Bad Bunny en Medellín

Este es el número para reportar sobrecostos en alojamiento por concierto de Bad Bunny en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez habilitó una línea directa para recibir denuncias por cobros abusivos en hospedajes durante el concierto de Bad Bunny y el evento ColombiaTex.

