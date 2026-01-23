Este es el número para reportar sobrecostos en alojamiento por concierto de Bad Bunny en Medellín

En medio del auge turístico que vive Medellín por la coincidencia del concierto de Bad Bunny y la feria internacional ColombiaTex, el alcalde Federico Gutiérrez anunció la activación de una línea oficial de WhatsApp (301 604 4444) para recibir denuncias sobre abusos en precios de alojamientos, especialmente en plataformas como Airbnb y hoteles.

La decisión se tomó tras conocerse casos de apartamentos que, aprovechando la alta demanda, duplicaron o triplicaron tarifas en cuestión de días. “No bajaban de un millón de pesos y en estos días buscando ya no bajan de dos o tres millones”, relató un ciudadano durante la emisión de Mañanas Blu.



“Hay abusivos, pero no es generalizado”: Gutiérrez

El alcalde Gutiérrez sostuvo en entrevista con Néstor Morales que la Alcaldía ha recibido un número limitado de denuncias. “Hasta el momento tenemos registradas menos de diez denuncias oficiales, mientras que Airbnb nos reporta cerca de veinte casos en toda la ciudad. No podemos generalizar”, precisó.

Según datos oficiales, Medellín cuenta con alrededor de 13.000 propiedades ofertadas en Airbnb y más de 76.000 camas hoteleras disponibles. Para el mandatario, los casos de especulación son aislados y no representan el comportamiento general del sector turístico. “Una cosa es quien ofrece precios absurdos; otra, el comportamiento normal del mercado. Pero quien abusa se quedará con las habitaciones vacías”, afirmó.

Gutiérrez explicó además que sostuvo conversaciones directas con el representante de Airbnb para América Latina, a quien solicitó sancionar a los anfitriones que cancelaron reservas para volver a ofertar a precios más altos. “Les pedí que congelen esas cuentas e impidan que vuelvan a ofrecer hospedajes durante los días del concierto. Quien haya abusado debe responder”, añadió.



Coincidencia de grandes eventos disparó la ocupación

El incremento en las tarifas hoteleras también se explica por la coincidencia de dos grandes eventos: el concierto de Bad Bunny, que reúne a 147.000 asistentes, y la feria ColombiaTex, que trae a Medellín unas 30.000 personas más. “Tenemos una ocupación hotelera superior al 94%. Es algo positivo, pero hay quienes se aprovechan del boom y quieren matar la gallina de los huevos de oro”, advirtió el mandatario.



Además, la llegada de visitantes nacionales e internacionales —el 77% nacionales y el 23% extranjeros— genera una derrama económica estimada entre 150.000 y 200.000 millones de pesos, de acuerdo con la Alcaldía. “Esto beneficia al comercio, los taxistas, los restaurantes y las ventas callejeras”, destacó Gutiérrez.



Impacto en el mercado inmobiliario y control futuro

El alcalde reconoció que el fenómeno de la especulación va más allá de la coyuntura del concierto. En Medellín, dijo, el precio del metro cuadrado y los arriendos han aumentado debido a la falta de suelo disponible para construcción. “Cuando no hay oferta y la demanda crece, sube el precio. Tenemos un Plan de Ordenamiento Territorial muy restrictivo, y esa discusión debemos darla este año”, señaló.

Gutiérrez advirtió además sobre la responsabilidad compartida de todos los actores del sector. “No solo los hoteleros o arrendadores deben actuar con ética. También los dueños de restaurantes y bares: les pido que no abusen. Queremos una ciudad turística, pero donde los que vivimos aquí podamos seguir viviendo”, enfatizó.

Hacia una regulación más clara para evitar especulación

Si bien el alcalde reconoció que los precios de mercado pueden fluctuar libremente, insistió en la necesidad de establecer precedentes frente a prácticas abusivas. “Esto no puede volver a pasar ni en Medellín, ni en Bogotá, ni en Cali, ni en Cartagena. Hay que revisar de fondo cómo se regula para no matar el turismo, que es una fuente fundamental de empleo y desarrollo”, afirmó.

Gutiérrez reiteró que su administración seguirá vigilando el comportamiento del sector turístico durante los tres días del evento y exhortó a los visitantes afectados a reportar irregularidades. “Quien haya sido víctima de cancelaciones o cobros desmedidos, puede escribirnos al WhatsApp de la Alcaldía. Yo mismo estoy al frente de cada caso”, concluyó.

