"No sean tan agalludos": Federico Gutiérrez por sobrecostos en arriendos por concierto de Bad Bunny

Siguen las investigaciones en Medellín por la cancelación injustificada y el aumento desmesurado en el alquiler de viviendas de renta corta por cuenta de la alta demanda que este fin de semana tendrá la capital antioqueña por los tres conciertos del cantante puertorriqueño, Bad Bunny.

Y es que a las advertencias sobre estas prácticas que atentan contra los consumidores por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, ahora se suman las investigaciones de al menos una de las plataformas.

Así lo confirmó a través de su cuenta en X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que, tras una conversación con el representante de Airbnb para América Latina, se acordó una investigación por parte de la plataforma que podría derivar en sanciones para quienes han empleado este tipo de prácticas.

"Le he pedido que se ponga al frente, y que si se detectan esos casos, se sancionen a esas personas, inclusive, que sean expulsadas de la plataforma. Ya están investigando", explicó el mandatario.



A través de esta y otras plataformas similares en recientemente se han identificado en la ciudad, especialmente cerca del estadio Atanasio Girardot, lugar del concierto, viviendas en alquiler por hasta 100 millones de pesos.

Estas conductas fueron rechazadas por el mandatario, quien advirtió sobre las posibles consecuencias negativas para el turismo y la llegada de espectáculos de talla mundial, los cuales representan millonarias derramas económicas que se distribuyen en buena parte de los sectores productivos.

"No se les vaya la mano, no sean tan conchudos, no sean tan agalludos. Una oportunidad de estas es, claro, que los precios seguramente suben, pero no de manera desmesurada, como lo están haciendo. No maten la gallinita de los huevos de oro. El turismo es fundamental para la ciudad. No abusen de eso, porque si no, la gente no va a volver a llamarlos ni va volver a tener la oportunidad de estar con ustedes.

Publicidad

Tras el inicio de las investigaciones por parte de Airbnb, el alcalde Gutiérrez indicó que espera tener un balance por parte de la plataforma sobre quiénes incurrieron en esta práctica y las posibles medidas sancionatorias que también advirtió la SIC.

De igual manera, sigue habilitada por parte de la Alcaldía de Medellín la línea de WhatsApp (301 604 44 44) y canales institucionales para denunciar cualquier irregularidad con precios elevados de viviendas durante este fin de semana en la ciudad.