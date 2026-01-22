"Todo se multiplicó": turistas están pagando millonarios hospedajes por concierto de Bad Bunny

El concierto de Bad Bunny en Medellín se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para cientos de personas que de la alegría y la emoción por ver al artista, pasaron a la angustia y la desesperación debido a la cancelación masiva de reservaciones que se han hecho en plataforma desesperación Airbnb.

La situación comenzó hace apenas unas horas cuando turistas nacionales e internacionales comenzaron a ver con sorpresa cómo les cancelaban su reservas de apartamentos que, incluso, había hecho hace un año para evitar inconvenientes.

El malestar de los fanáticos de Bad Bunny radica en que es una estrategia de los arrendadores para ganar más plata pues hoy la capital de Antioquia se levantó con viviendas alquiladas en hasta en 100 millones de pesos en lujosos sectores de la ciudad. Una de las afectadas es Paola Pinzón, que vive en Bogotá, y que tuvo que pagar el doble para tener un lugar en donde dormir.

"Están cobrando por cuatro noches 3 millones de pesos, 8 millones de pesos, 10 millones de pesos y conseguimos una señora que nos alquila en Sabaneta, en donde voy a pagar 300 mil pesos por noche. El hospedaje se multiplicó, entre transporte y todo lo que ya no nos va a quedar cerca yo creo que se me va a aumentar más o menos unos 2 o 3 millones de pesos", contó Pinzón.



Pinzón pasó de pagar 600.000 pesos en un lugar a pocos minutos del Estadio Atanasio Girardot a pagar el doble y estar a casi una hora del lugar del evento, pero como ese caso son muchos los lugares que están aprovechando para hacerse su agosto con las tres fechas en las que Bad Bunny cantará en Medellín.

Otro de los casos es el de una vivienda en el barrio San Joaquín, a escasos metros del estadio, y que es alquilada para cinco personas por tres noches por $29.305.000, es decir, cada persona tendría que pagar cerca de dos millones de pesos por día para estar en un lugar central.

Pero no solo es Airbnb el que está inmiscuido en esta polémica, ya que Nayleth Meza, que viene de Barranquilla a Medellín, le contó a Blu Radio que a pesar de conseguir un lugar en donde iba a pagar 150.000 pesos la noche en Booking, el dueño de la vivienda solicitó la cancelación debido a que creía que era una oferta que estaba por debajo de las expectativas del mercado, por lo que la mujer tuvo que pagarle más plata.

"Que me van a cancelar la reserva, porque para la persona, el dueño de un apartamento, la reserva entró por un valor mucho más bajo de lo que hay en el mercado actualmente. Le pregunté cuánto dinero quería y me dijo que $1.250.000 que era el doble, porque la primera reserva por Booking estaba en 600.000 pesos", explicó Meza.

Ante la polémica nacional fue el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien le hizo un llamado a los empresarios y los comerciantes a que haya precios justos y un trato honestos para aquellas personas que visitan la ciudad para el concierto de Bad Bunny y que se estima dejen una derrama económica de 36,1 millones de dólares.

Además, el mandatario indicó que no se permitirán abusos y por ello se habilitó la línea de WhatsApp (3016044444) y canales institucionales para denunciar cualquier irregularidad con precios elevados de viviendas durante este fin de semana.