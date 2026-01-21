Conciertos de Bad Bunny dejarán un impacto económico de 36 millones de dólares en Medellín

Medellín ya está lista para recibir el 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', que se llevará a cabo este 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot. Mientras se adelanta el montaje de la infraestructura necesaria para el espectáculo en este escenario deportivo, los empresarios de diversos sectores ya hacen grandes expectativas por cómo se moverá la economía con la numerosa llegada de turistas.

Quienes vienen con la ilusión de ver al artista puertoriqueño Bad Bunny generarían un gasto cercano a los 36,1 millones de dólares, una proyección que incluye alojamiento, transporte, alimentación, compras, actividades recreativas, entre otros, según el Sistema de Inteligencia Turística de la Alcaldía de Medellín. Y no es para menos, teniendo en cuenta que por cada fecha se vendieron cerca de 50.000 entradas, con un precio promedio de $566.376, lo que representa alrededor de 7 millones de dólares por concierto solo en venta de boletería.

Ana María López Acosta, secretaria de Turismo de la ciudad, se refirió al impacto económico de este evento, que abre la agenda de los grandes espectáculos en la capital antioqueña para este 2026.

"Abrimos nuestro calendario de eventos y entretenimiento con tres fechas especiales del concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot. Esto nos va traer un impacto económico muy importante de treinta y seis millones de dólares. Más de cuarenta mil personas asistirán a los eventos diariamente y, adicionalmente, esperamos una ocupación hotelera del sesenta y cinco por ciento", indicó.



De acuerdo con Fenalco Antioquia, se estima un derrame económico superior a los 20 millones de dólares, según un análisis del área de Investigaciones Económicas, esto además teniendo en cuenta el impacto que ha dejado en otros países de Latinoamérica. Esto expuso la directora ejecutiva, María José Bernal Gaviria.

"Tenemos que tener en cuenta que el 95% de los turistas que vienen a nuestra ciudad vienen por motivos de ocio y el gasto diario está entre 196 dólares para extranjeros y 163 dólares para nacionales. Vamos a ver un impacto en hoteles, bares, cafeterías, restaurantes, en el sector transporte y en los lugares turísticos de nuestra ciudad", señaló.

Colombia será el primer país de Suramérica en recibir esta gira, tras presentaciones en República Dominicana, Costa Rica y México. En este último país, el impacto económico fue cercano a 177 millones de dólares, según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad de México.

A este efecto se suma el incremento en la llegada de turistas. De acuerdo con la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de la Alcaldía de Medellín, con corte a noviembre de 2025, Medellín recibió cerca de 1,7 millones de personas que vinieron por motivos de ocio, lo que equivale a un promedio mensual de 158.682 visitantes.