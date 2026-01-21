En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Conciertos de Bad Bunny dejarán un impacto económico de 36 millones de dólares en Medellín

Conciertos de Bad Bunny dejarán un impacto económico de 36 millones de dólares en Medellín

Según Fenalco Antioquia, hay una gran proyección en restaurantes, hoteles, discotecas y en todo el clúster del comercio nocturno, por cuenta de los 120.000 asistentes durante los tres días.

Publicidad

Publicidad

Publicidad