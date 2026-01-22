En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por las nubes están los precios de apartamentos de renta en Medellín por concierto de Bad Bunny

Por las nubes están los precios de apartamentos de renta en Medellín por concierto de Bad Bunny

En las redes sociales denuncian cobros de cerca de 100 millones de pesos por la estadía durante solo cuatro días en un apartamento de El Poblado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad