Por las nubes están los precios de apartamentos de renta en Medellín por concierto de Bad Bunny

Precios por las nubes y cancelaciones a última hora para subir las ofertas es lo que denuncian en las redes sociales algunos usuarios que visitarán Medellín por estos días, a propósito de la llegada del Debí Tirar Más Fotos World Tour este 23, 24 y 25 de enero.

El anhelado retorno de Bad Bunny estaría teniendo un eco negativo en los precios, pues para los tres espectáculos se espera en total la asistencia de 120.000 personas (40.000 por fecha).

Según narró la viajera Kathrin Abdala en la búsqueda que adelantó en una reconocida plataforma de apartamentos de renta corta evidenció precios exorbitantes como de 98 millones de pesos por cuatro días en un “apartamento de lujo” en El Poblado, 87 millones por un “ático de lujo” con 14 habitaciones y 25 millones por un apartamento recién renovado de una sola habitación.

"Ni siquiera en un superhotel, en un Airbnb normal, ¿cómo es posible que encuentro precios exorbitantes? porque es que en mi cabeza no cabe como alguien puede cobrar eso por cuatro noches en un hotel en Medellín con cuatro habitaciones, cuatro camas, 98.240.000", expresó la tiktoker.



De acuerdo con la Secretaría de Turismo de la ciudad, la ocupación hotelera se estima que estará en un 60 por ciento, y por este rubro más otros como transporte, alimentación, compras, actividades recreativas, entre otros, se estima que este evento dejará para la ciudad un impacto económico de 36.1 millones de dólares.

Ana María López, secretaria de Turismo de la capital antioqueña, manifestó que ya han recibido varios reportes similares y por eso expresó su preocupación.

"Eso nos preocupa, e invitamos a todos los operadores a que realmente seamos los anfitriones que somos, que cuidemos a nuestros visitantes, a nuestras comunidades y nos ayudemos a posicionarnos como esa gran capital de turismo y entretenimiento en Latinoamérica", indicó López.

A este efecto se suma el incremento en la llegada de turistas. De acuerdo con esta dependencia de la Alcaldía de Medellín, con corte a noviembre de 2025, Medellín recibió cerca de 1,7 millones de personas que vinieron por motivos de ocio, lo que equivale a un promedio mensual de 158.682 visitantes, con un gasto diario promedio de 196 dólares para extranjeros y 163 dólares para nacionales.