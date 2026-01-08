Revelan el setlist oficial de Bad Bunny en Medellín: ¿cuál será la canción exclusiva?

A tan solo dos semanas de que comiencen las tres fechas de Bad Bunny en Medellín, se ven conociendo nuevos detalles en torno a este evento de 'Debí Tirar Más Fotos', la gira mundial del puertorriqueño que solo llegará a Colombia en la capital de Antioquia en este enero de 2026.

Lo primero es que el estadio Atanasio Girardot también contará con la famosa 'casita', la cual estará ubicada en el costado sur del estadio, mientras que el escenario principal se pondrá en norte y tendrá la megapantalla que ha contado con la gira, además de dos localidades exclusivas: Los Vecinos Pits, que quedan frente al lugar en donde se presenta el ‘Conejo Malo’ con un costo de más de 2.000.00 de pesos.

Como es habitual, la logística de este concierto comenzará días antes y el puertorriqueño llevará un pedazo de su isla al complejo deportivo Atanasio Girardot para que los colombianos vivan de mejor manera ‘Debí Tirar Más Fotos’, el álbum que lo posicionó como el artista más escuchado a nivel mundial en 2025. Todo organizado por Páramo Presenta y Diomar García.

Artista urbano Bad Bunny Foto: AFP

Revelan el setlist oficial de Bad Bunny en Medellín

A través de la cuenta de Conciertos Colombia, se conoció la lista de canciones que tendrá el ‘Conejo Malo’ durante sus tres conciertos en la capital de Antioquia:



La Mudanza. Callaita. Pitorro de Coco. Weltita. Turista. Baile Inolvidable. Nueva Yol. Velda. Titi me preguntó. Neverita. Si veo a tu mamá. Voy a llevarte pa PR. Me porto bonito. No me conoce (remix). Bichiyal. Yo perreo sola. Efecto. Safaera. Diles. Monaco. Café con rón. Abreme paso. Ojitos Lindos. La Canción. Kloufrens. Bokete.. Dakiti. El apagón. DTMF. EoO.

Bad Bunny, el artista más escuchado a nivel mundial en 2025

Lo anticipó el propio Bad Bunny en su canción “El Apagón”: “Todo el mundo quiere ser latino, pero les falta sazón”. Una frase que en 2025 cobró un significado especial. Ese mismo espíritu atravesó DtMF, un álbum en el que Benito canalizó la identidad y la energía de toda Latinoamérica, llevándolo a convertirse en el artista más escuchado del mundo durante el año.



Europa, Asia y todo el continente americano vibraron con los ritmos puertorriqueños que el artista construyó junto a Tainy y otros compositores, siempre con un eje claro: sus raíces y el orgullo de ser latino. Los reconocimientos lo confirmaron, desde múltiples Latin Grammy hasta su anuncio en el Super Bowl de la NFL, hitos que consolidaron su impacto global y elevaron el reguetón a una nueva dimensión.

El informe anual de Spotify evidenció ese fenómeno cultural. Desbancar a Taylor Swift no era sencillo, pero Bad Bunny lo logró con DtMF, que se posicionó como el álbum más escuchado del planeta. Además, el renovado éxito de Un Verano Sin Ti y Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana reafirmó la coherencia y alcance de su propuesta artística. En el top 10 global, acompañado únicamente por Fuerza Regida (puesto 10), dejó atrás a figuras como Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter y Lady Gaga.