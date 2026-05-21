Conductor de grúa de la Secretaría de Movilidad de Medellín fue brutalmente agredido por infractor

Una aberrante situación dio a conocer el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien informó que el conductor de una grúa de la Secretaría de Movilidad fue brutalmente golpeado por un hombre al que se le había impuesto una infracción.

Este hecho ocurrió en la Comuna 13 y según el mandatario, el servidor público está gravemente herido debido a los múltiples golpes que el agresor le propinó con una piedra de grandes proporciones en la parte superior de su cuerpo.

Lo que se ha podido conocer, de momento, es que el conductor de la grúa tiene fracturas en cráneo y rostro. Gutiérrez aseguró en su cuenta de X, “no vamos a permitir que la violencia y la intolerancia se imponga sobre la autoridad ni sobre quienes trabajan para proteger la vida”.

Aunque se desconoce si el hombre fue capturado por las autoridades o si está prófugo de la justicia, el mandatario señaló que ya se entregaron las pruebas correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación.



Se espera que con el material entregado, las autoridades actúen de manera rápida y el agresor del servidor público sea puesto al recaudo de la ley luego de la salvaje agresión en plena vía pública de Medellín.