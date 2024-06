Gobernador de Antioquia celebró falló a favor de congresistas aportantes a la ‘vaca’ por vías 4G

Consejo de Estado dejó en firme la investidura de los 10 congresistas que habían sido demandados por aportar a la 'vaca' para las vías 4G en Antioquia. Demandante asegura que interpondrá los recursos que tengan lugar.

Tras haber escuchado la semana anterior los argumentos de todas las partes en medio de una audiencia pública, este 26 de junio la Comisión Segunda de Decisión del Consejo de Estado se pronunció frente a la demanda de pérdida de investidura contra los 10 congresistas que aportaron recursos para la denominada ‘vaca’ por las vías 4G en Antioquia.

El alto tribunal dejó en firme en sus cargos a los políticos tras desestimar los argumentos del demandante, el abogado Carlos Mario Patiño, quien principalmente indicó que haberse sumado a esta iniciativa de la Gobernación de Antioquia bajo su condición de congresistas los hacía infringir la ley al celebrar un contrato con una entidad pública.

El demandante aseguró que desde ahora estudia con detalle la sentencia para interponer los recursos a los que haya lugar y expresó su preocupación más que por el resultado del fallo, que indicó se esperaba, por los argumentos entregados por el Consejo de Estado.

"Dice el Consejo de Estado que no existe daño en el contrato porque no se celebró con el propósito de obtener un beneficio. Yo tengo mi discusión con eso, la presenté ante el Consejo de Estado, no fue considerada y es la que tiene que ver con que ellos se obtenían un beneficio, no económico, pero sí político. La Gobernación no tiene competencia para construir aún porque eso pertenece a la nación, y por eso la donación fue un acto político, proselitista", señaló Patiño

Tras conocerse la decisión, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció en su cuenta de X y la calificó como “una victoria de la solidaridad y el civismo”.

“Hoy triunfó nuestra causa común: el anhelo de conectarnos con el mar de Antioquia y Colombia para llevar progreso, desarrollo y oportunidades”, destacó el mandatario seccional.