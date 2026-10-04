Defensoría del Pueblo pidió esclarecer el asesinato del comunicador Julián Hincapié en Antioquia

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación y rechazo por el asesinato de Julián Hincapié, comunicador comunitario y defensor de derechos humanos en Anorí, Antioquia, quien permanecía desaparecido desde el pasado 10 de septiembre y que apareció sin vida en zona rural.

Hincapié de 23 años, había sido visto por última vez en una zona del Nordeste antioqueño y su desaparición había generado alertas por parte de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa e Indepaz, que habían advertido sobre los riesgos que enfrentan periodistas en el departamento.

Suministrada

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Tras confirmarse su muerte, la Defensoría del Pueblo manifestó su solidaridad con la familia, los seres queridos de Julián Hincapié y las organizaciones sociales y comunitarias que acompañó durante su labor en el departamento de Antioquia.

El Ministerio Público pidió a las autoridades competentes adelantar con celeridad una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen, identificar a los responsables y establecer si el asesinato estuvo relacionado con su trabajo como comunicador.



El caso de Hincapié genera especial preocupación debido a los antecedentes contra los profesionales de la comunicación, ya que su asesinato se suma a los homicidios de Mateo Pérez Rueda y Cristian Herrera, los periodistas asesinados en 2026.