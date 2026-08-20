Denuncian trato "indigno" a deportistas en Juegos Intercolegiados de Antioquia; Indeportes responde

Una denuncia pone bajo la lupa las condiciones en las que estarían alojados algunos niños que participan en los Juegos Intercolegiados Departamentales de Antioquia, que se realizan en Girardota. Algunas delegaciones estarían durmiendo en el piso de los baños de camerinos de algunos escenarios deportivos

Una de las personas que hizo pública la denuncia fue el diputado de Antioquia Camilo Calle, quien expuso la situación por medio de un video en sus redes sociales, haciendo incluso referencia a algunas cifras económicas.

"La forma en la que están tratando a nuestros deportistas de todos los rincones del departamento de Antioquia en el municipio de Girardota es indigno. Además, hay un contrato millonario. Recursos de Indeportes Antioquia, se me hace imposible que con casi 4.000 millones de pesos no hayan podido garantizar un hospedaje digno cuando era una de las obligaciones más importantes del convenio", denunció Calle.

Ante este panorama, el alcalde de Girardota, Kevin Bernal, aseguró que el municipio no tiene nada que esconder y, por ese motivo, pidió una investigación a la Contraloría Departamental y la Personería del municipio.



"(Investigar) si algún ente le entregó recursos económicos a la administración municipal o al Inder Girardota para pagar hoteles a los deportistas y en caso de que esto se haya dado, se investigue la justificación y destinación de cada peso", señaló el mandatario local.

De acuerdo con la denuncia, la alimentación de algunos deportistas también estaría presentando inconvenientes en medio de las competiciones, que se extenderán hasta el próximo 30 de agosto.

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Indeportes Antioquia respondió a Blu Radio que, en la convocatoria para definir las sedes de los Juegos, se estableció que los municipios postulados debían asumir la responsabilidad por el alojamiento de las delegaciones.

La entidad aseguró que, en el caso de Girardota, solicitó a la administración municipal garantizar condiciones adecuadas y dignas para los deportistas y afirmó que el municipio atendió esa solicitud.