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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Deportan a influencer estadounidense que promovía a Medellín como destino de turismo por sus mujeres

Deportan a influencer estadounidense que promovía a Medellín como destino de turismo por sus mujeres

Vendía paquetes turísticos y daba consejos para evadir las autoridades. Migración Colombia confirmó que además expulsó del país a un docente que lanzó amenazas en tres colegios del Oriente antioqueño.

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